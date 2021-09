J Balvin, Ed Sheeran, Lana del Rey, Bely Basarte y Lisa de BLACKPINK aterrizan con sus nuevas canciones

Para muchos, las vacaciones de verano ya han llegado a su fin. Se han encontrado con la realidad de nuevo, y reconocen que no ha sido un proceso fácil. Pero siempre hay una canción que consigue levantarles el ánimo y afrontar la semana con otra energía.

El pasado viernes 3 de septiembre, artistas de la talla de Daddy Yankee, ABBA, Melendi y Camila Cabello consiguieron inaugurar el mes por todo lo alto con sus nuevos temazos. Pero esta vez llega otro repertorio de artistas que no te van a dejar indiferentes. ¡Dale al play!

Viernes 10 de septiembre

J Balvin, Sech - Una nota. El nuevo disco de J Balvin ya está aquí. Jose llega cargado de canciones para todas las ocasiones. Una de ellas es ésta que comparte con Sech. En ella, ambos artistas nos regalan unos sonidos urbanos y una letra de lo más pegadiza para dejar evidencia de que se trata de dos de los referentes de la escena.

Ed Sheeran - Shivers. El británico está lanzando avances de su disco = que saldrá el 29 de octubre. Primero escuchamos Bad Habits, después llegó Visiting Hours, y ahora lo hace esta canción con unos sonidos pop y una base de lo más pegadiza. Su videoclip está lleno de bailes y colores para mostrarnos la faceta más divertida del artista.

Lana del Rey - Arcadia. El octavo álbum de estudio de la cantante, Blue Banisters, ya tiene fecha de estreno. Será el 22 de octubre cuando podamos escucharlo, pero mientras tanto nos ha ofrecido un avance que llega a través de Arcadia. Lana llega con la espiritualidad y paz que siempre transmite. Su cuerpo se convierte en un "mapa de Los Ángeles" y por él pasa toda la vida que podamos encontrar en cualquier punto de Estados Unidos. Es un homenaje a sus propias raíces.

Bely Basarte, Miki Núñez - Lo Mejor. Bely acaba de estrenar su EP Psicotropical, y entre sus canciones se encuentra su colaboración con Miki Núñez. Acompañados de la bonita melodía de la guitarra y con una fusión delicada y romántica de sus voces, ambos hablan de una historia de desamor.

Lisa (BLACKPINK) - Lalisa. Todos estaban esperando este momento. El debut de una de las raperas de la girlband de K-Pop ya está aquí. Lisa aterriza con su single álbum Lalisa, compuesto por la canción principal y Money. En ambos, la artista saca a relucir su amor por el hip-hop para demostrar que es una de esas voces a las que no debemos perder la pista.

Rvssian, Rauw Alejandro, Chris Brown - Nostálgico. Los sueños se hacen realidad si los persigues con constancia, y si no que se lo digan a Rauw Alejandro. El artista ha lanzado al fin su tan esperada colaboración con Chris Brown. Se unen en un tema en spanglish de ritmos R&B y urbanos para convertirse en la banda sonora de millones de personas.

Leiva, Ximena Sariñana - Histéricos. El madrileño ha lanzado el primer adelanto de su próximo álbum Cuando Te Muerdes el Labio. Esta colaboración con Ximena llega al más puro estilo de Leiva, con cierto toque nostálgico y cadencia lenta. Nos fijamos en su letra que habla del amor.

Sofía Reyes, Becky G - Mal de Amores. Si querías una buena dosis de Girl Power, estas dos artistas se unen para hacer tus deseos realidad. Cantan con despecho al chico que rompió sus corazones, pero ellas ahora no necesitan a ningún hombre para ser felices. Mal de Amores llega con unos ritmos pegadizos y una letra con la que muchos se sienten identificados.

Baby K, Álvaro Soler - Non Dire Una Parola. El catalán se ha unido a una de las artistas italianas del momento. Suma así un nuevo tema con un artista español después de lanzar Pa Ti con Omar Montes. Non Dire Una Parola llega con una fusión de sonidos de la guitarra española, toques tropicales y ritmos urbanos.

Beatriz Luengo, Darell - Chanteíto Pa Un Ex. Luengo se basa en una historia real, inspirada en el desengaño. Este tema de sonidos urbanos sirve de desahogo para la artista, quien ha contado con Darell para ponerse en el papel de ese ex al que le dedica su nuevo hit.

Otros de los artistas que aterrizan en la lista de novedades de la semana son Alessia Cara & The Warning con Enter Sandman, Hombres G con Antes de Ti, Mägo de Oz con La Dama Del Mar, Trueno con Feel Me??, Troye Sivan con Angel Baby, MYA, Lit Killah y Rusherking con Como + Nadie, Eva B y Leo Rizzi con Ya No Hay Nous y Samantha con La Partida.