Bely Basarte se pone en modo ‘Psicotropical’: así suena su nuevo EP

Bely Basarte ya avisaba de lo que se venía este 10 de septiembre. Su nuevo EP Psicotropical iba a aterrizar en nuestros oídos para convertirse en nuestra banda sonora diaria.

Tomando Tequila fue el primer avance que compartió en junio de este año, una canción con sonidos elegantes y protagonizados por el sonido de una guitarra. En él, la artista nos mostró su lado más sensual. Pero eso solo era un avance.

Con la delicadeza que caracteriza a Bely, ha presentado este nuevo repertorio de cinco canciones entre las que escuchamos su colaboración con Miki Núñez. Se trata de Lo Mejor, y en esta bonita balada ambos nos hablan de los recuerdos que llegan a la mente cuando se rompe con alguien. Su fusión de voces convierte la escucha en una experiencia muy especial.

Pero, como hemos mencionado en líneas anteriores, este EP llega cargado de cinco canciones en total. Yo No Digo Na, Me Equivoqué y Vivo En Un Fin De Semana explora el estilo de Bely para mostrarnos su faceta nostálgica, arrepentida, ilusionada y fiestera.

Psicotropical es un viaje de emociones que están en todos y cada uno de nosotros. Un viaje que nos recuerda a ciertas etapas y momentos de nuestras vidas que la propia Bely ha querido plasmar en estas canciones.

Con este EP comienza así una nueva etapa musical en la que ha querido apostar por un proyecto más corto y así adaptarse a nuestros tiempos. "Sabiendo la velocidad a la que se consume la música y la incertidumbre en la que nos movemos ahora, sacar un trabajo de 12 temas y no poder presentarlo en directo es como que te ahogas", explicó la artista a LOS40.

Lo que también demostró en la entrevista es que es una mujer segura de sus decisiones. De hecho, declaró que hasta que no está convencida de un proyecto al cien por cien, no ve la luz. En el caso de Psicotropical no iba a ser menos, por lo que las melodías y versos que escuchamos en él son puramente cuidados y perfeccionados.

Aquella chica que empezó compartiendo su talento en Youtube ha acabado ganándose el cariño de miles de personas. Con ella han celebrado el lanzamiento de este nuevo proyecto que ya se ha convertido en uno de los más especiales de su carrera. Y a ti, ¿qué te ha parecido?