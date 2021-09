Trueno lanza ‘Feel Me??’, un tema que grabó en su gira por España: ¡mira el vídeo!

La música es uno de los mayores aliados de Trueno. Tanto es así que ni en plena gira consigue despegarse de un estudio de grabación.

El argentino ha estado recorriendo España este verano para ofrecer a su público las canciones de su disco Atrevido en directo. Lo que vivieron en cada uno de los puntos de nuestro país fue un auténtico espectáculo.

Entre tanta adrenalina sobre el escenario, a Trueno le surgió la necesidad de grabar un nuevo tema y, de paso, grabar las imágenes para su videoclip. Así nace Feel Me??, una canción de ritmos trap tan característicos del argentino que ha llegado a nuestros oídos este viernes 10 de septiembre.

En el tema, el cantante hace referencia a su ascenso a la cima de la fama. Y no le falta razón, ya que se ha convertido en una de las mayores promesas de la escena del trap a nivel internacional. Sus canciones reúnen millones de visitas en Youtube. Por supuesto, Feel Me?? no iba a ser menos. En tan solo unas horas ha superado el millón de reproducciones.

El videoclip está formado por imágenes de su gira por España en este 2021. Uno de los rostros que también forman parte es el de Duki, que hemos de recordar que invitó a nuestro protagonista a subirse al escenario de su concierto en Madrid en julio de este año.

Pero estas imágenes caseras se unen a las de nuestro protagonista interpretando el tema delante de la Luna, demostrando así que él es capaz de tocar el cielo con su música. ¡Trueno es imparable!

Como mencionamos en líneas anteriores, Trueno ha estado recorriendo nuestro país en estos últimos meses, aunque su visita aún no ha acabado. En octubre pisará Málaga, Sevilla y Bilbao para que su público siga disfrutando de su talento en directo. Y es que si hay algo con lo que todos están de acuerdo es que vivir un concierto de Trueno es una experiencia que desearían repetir en incontables ocasiones. ¡Es un auténtico espectáculo!

Ahora el artista cuenta con un nuevo tema que podrá llevar a los escenarios y que estamos seguros que su público seguirá en cada uno de sus versos. Y a ti, ¿qué te ha parecido Feel Me???