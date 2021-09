Megan Fox con su vestido transparente y su casi pelea se convierte en la protagonista de los MTV VMAs 2021

No siempre los músicos son los grandes protagonistas de los premios musicales, sobre todo, si hablamos de la alfombra roja. Y si nos centramos en los MTV VMAs 2021, no podemos más que reafirmarnos en esta idea porque, sin duda, la gran sorpresa de la llegada al Barclays Center de Nueva York fue Megan Fox con su vestido transparente que se robó todas las miradas.

Apareció en calidad de pareja de Machine Gun Kelly. Dese que coincidieron en 2020 en el set de rodaje de Midnight in the Switchgrass se han vuelto inseparables y ya se sabe que si aparecen juntos en un evento de estas características, no van a pasar desapercibidos.

Ambos apostaron por el monocolor y los brillos. Él optó por un traje de chaqueta rojo de Dolce & Gabbana y joyas de Chris Habana y costaba decidirse por cuál de los dos brillaba más. Aunque está claro que fue ella quien más llamó la atención con su propuesta de Mugler. Un vestido nude transparente que dejaba a la vista su ropa interior. Un diseño muy del estilo de Casey Cadwallader que suele crear prendas muy reveladoras que, en otras ocasiones, hemos visto en Dua Lipa, Miley Cyrus o Irina Shayk.

Megan Fox y Machine Gun Kelly revolucionan la alfombra roja de los MTV VMAs 2021. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Pelea en la ‘red carpet’

Fue una alfombra roja movidita y no sólo por el vestido espectacular que dejaba ver un cuerpo igualmente espectacular de Fox. La actriz tuvo que interponerse entre su chico y Connor McGregor. Teniendo en cuenta que el segundo es un luchador profesional de artes marciales mixtas, está claro quién llevaba las de perder.

McGregor fue uno de los encargados de entregarle uno de sus premios a Justin Bieber que, en más de una ocasión, se ha declarado fan suyo y le ha apoyado en sus combates. En esta ocasión quería sacarse una foto con Kelly, pero este no quiso y se acabó liando.

Las fuerzas de seguridad del evento actuaron con rapidez y al final la cosa no fue a mayores y no llegaron a las manos. La que se hubiera liado.