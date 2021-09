La parte más conservadora de EE.UU. habrá sufrido mucho con la actuación de Lil Nas X en los MTV VMAs 2021

A estas alturas pocos dudan que la presencia de Lil Nas X augura irreverencia y provocación. Lo ha convertido en una seña de identidad que le funciona y que nos deja grandes momentos tanto en las alfombras rojas como en el escenario y lo pudimos comprobar, una vez más, en los MTV VMAs 2021. Todo un espectáculo que no habrá agradado a la parte más conservadora de la sociedad norteamericana muy dada a la censura.

El rapero se llevó el premio al mejor videoclip por Montero (Call me by your name). “No he dado esto por sentado”, admitía cuando subía al escenario a recogerlo, dar las gracias y asegurar que nos quiere a todos. Y es que es consciente de la buena acogida de su música, pero no las tiene todas consigo. En esta ocasión, se llevó el astronauta.

Ya deslumbró en la alfombra roja en la que apareció con un conjunto lila de Atelier Versace que a muchos les recordó a Prince. Un pantalón a juego con una chaqueta que dejaba un hombro al descubierto y con una gran cola. Y se tocaba la tripita haciendo alusión a su estado de embarazado con el que está promocionando su próximo disco que saldrá a la calle este próximo 17 de septiembre y que tiene pinta de convertirse en uno de los grandes éxitos de este último trimestre del año.

Lil Nas X en la alfombra roja de los MTV VMAs 2021. / Rob Kim/FilmMagic

Actuación explícita

Ahí no quedó todo. El músico de 22 años también deslumbró sobre el escenario del Barclays Center de Nueva York donde apareció vestido al más puro estilo majorette dejando claro que el rosa iba a ser protagonista. Se deshizo del casco y la chaqueta mientras cantaba Industry Baby.

Luego apareció Jack Harlow que dio tiempo a los bailarines y a Lil Nas X para quitarse la ropa y los zapatos y quedarse en calzoncillos. Así comenzó la parte más irreverente de la actuación que seguro que provocó el grito de más de uno. Aparecieron todos en ropa interior para cantar Montero (Call me by your name), la suya con más brillos que ninguna y no escatimaron en tocamientos de sus partes más íntimas y movimientos explícitamente sexuales.

Y mientras, el público totalmente entregado a un cantante que ha demostrado que no tiene reparos en mostrarse tal y como es y para el que los límites no existen. La comunidad LGTBi no podía tener mejor representante en estos momentos.