Raquel del Rosario se quita los implantes de pecho y explica la razón

No han sido pocos los que se han percatado del cambio de imagen de Raquel del Rosario, la exvocalista de El sueño de Morfeo. Tal y como ella misma ha explicado, después de trece años ha decidido retirarse los implantes del pecho por “honestidad” consigo misma y también por motivos de salud como ha contado a través de Instagram en un post en el que la cantante se ha sincerado por completo con sus seguidores.

"He recibido varios mensajes por privado a raíz de mi evidente cambio de imagen en las ultimas fotos. Mi pecho no ha desaparecido, lo que si ha desaparecido son los implantes que decidí ponerme hace trece años", comienza a explicar Raquel del Rosario. “Los motivos que me han llevado a tomar esta decisión han sido varios, pero el principal ha sido el tener un acto de honestidad con la Raquel que soy ahora. Llevaba mucho tiempo sintiendo la necesidad de hacerlo, pero lo iba retrasando la idea de pasar de nuevo por un quirófano”, desvela la cantante en un texto de lo más sincero.

"Me siento más yo que nunca", ha dicho Raquel del Rosario tras quitarse los implantes del pecho

Acompañando la explicación con una foto de lo más natural, de ella misma con el torso desnudo y la mano cubriéndose el pecho, Raquel del Rosario ha ido más allá y ha explicado que fue el post de una chica en el que narraba su lucha contra un cáncer asociado a estos implantes (llamado linfoma anaplásico de células grandes) el testimonio que le hizo reflexionar sobre los posibles problemas de salud que le podía acarrear llevar las prótesis. “Hubo una frase que me resonó de manera especial: 'Colocamos estas bombas de relojería sobre nuestro pecho y nuestro corazón...'”, continúa la cantante de El sueño de Morfeo.

"Los síntomas más comunes son la ansiedad, falta de concentración, pérdida de cabello, dolor muscular, cansancio, dificultad para respirar, enfermedades autoinmumes…", ennumera Raquel del Rosario. Fue entonces cuando la cantante no se lo pensó más y decidió extraerlos de su cuerpo pese al cambio a nivel físico que le iba a suponer esta nueva intervención: "Era consciente de que esa zona no iba a ser la misma tras tantos años llevándolos, más los cuatro de lactancia en total, pero en la balanza sin duda pesaba más mi salud y el acto de coherencia conmigo misma."

Un texto en el que Raquel de Rosario también ha querido hacer hincapié en que “no quiere hacer sentir mal a nadie”, pero agradece que alguien compartiera su experiencia para que un día ella pudiera plantearse la opción de quitarse las prótesis, puesto que, tal y como ha desvelado, el médico le comentó que los implantes estaban presionándole las costillas.

Para concluir, Raquel del Rosario ha lanzado un mensaje de amor propio y de empoderamiento femenino: "Me siento más yo que nunca. Recuerda que los pechos solo tienen una función natural en nuestro cuerpo, que es la de amamantar. El resto, es un invento nuestro. Eres PERFECTA”.