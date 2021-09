Soraya: “He sufrido que se me caigan trabajos por estar embarazada”

Soraya se encuentra viviendo uno de los momentos personales más bonitos de su vida. La cantante está embaraza de su segunda hija. La artista, que saldrá de cuentas el próximo mes de octubre, no ha dejado de trabajar estos meses.

Soraya no solo ha participado en el Bake Off, el nuevo concurso de cocinar pasteles de Amazon, también ha tenido tiempo para meterse en el estudio y hacer lo que más le gusta: crear música.

Así ha nacido Soy esa mujer, un tema de empoderamiento, donde la cantante habla sobre todas las facetas de su ser. El tema lo ha estrenado este lunes 13 de septiembre, el mismo día que cumple 39 años.

Para celebrarlo, la artista ha convocado a los medios y ha cantado por primera vez en acústico el tema. Lo ha hecho radiante, luciendo su tripita debajo de un precioso vestido blanco que le quedaba como un guante. Tras la actuación, hemos podido hablar con ella sobre esta nueva etapa musical y personal. Con una sonrisa de oreja a oreja, Soraya ha contestado nuestras preguntas.

Pregunta (P:): Lo primero, quiero felicitarte por tu cumple ¿Has celebrarlo este fin de semana?

SORAYA (S): Sí, lo celebre ayer en casa porque sabía que hoy iba a ser imposible porque iba a estar todo el día trabajando. Hice una pequeña comida en casa con algunos amigos como Chenoa y Miguel. Amigos que quizá la prensa no sabe que los tengo pero que son mi pequeño círculo. Fue un día especial. Estuvimos comiendo comida árabe y los niños corretearon por el jardín. Así que fue un día muy bonito y familiar para todos.

P: Ahora toca felicitarte por Soy esa mujer, la canción que acabas de lanzar, ¿por qué es el momento de sacar un tema con este poder?

S: Es muy complicado escribir algo así o defender un proyecto de este calibre cuando no has vivido ciertas etapas de la vida. Obviamente hay jóvenes muy maduras, pero para vivir ciertas cosas hay que experimentar la vida y yo he llegado al punto en que reflexiono mucho cuando me miro al espejo y me pregunto, "¿esa soy yo?". Pero no estoy hablando del tema físico, sino de esas manías que tenemos, esas cosas que reconozco como algo mío. Ahora voy a ser madre de mi segundo hijo y estoy viviendo el momento de después de la pandemia que nos ha pasado a todos. Voy a poner orden mi vida porque estamos viviendo, por desgracia, en una sociedad que no nos gusta y tenemos que cambiar. Para eso necesitamos una fuerza interna y estar seguros de quiénes somos y de nuestra identidad. No dejar que esto pase, que nos humillen y nos maltraten. Pero para eso tienes que quererte y saber quién eres de verdad, tener esa identidad. De eso va un poco Soy Esa Mujer.

Soraya en 'La Reserva' durante la presentación de 'Soy una mujer' / Pablo Cuadra/Getty Images

P: ¿Ha sido un proceso largo conocerte a ti misma?

S: Son 39 años de mi vida, al final... Me acuerdo de cuando llegué a Madrid por primera vez con 17 años. Era una niña que me quería comer el mundo, no tenía miedos y todo era una aventura. Te caes y te levantes; todo es aprendizaje. Luego llega una etapa mucho más adelante en la que tienes que tomar decisiones porque el momento vital te lo pide. Montar tu primera empresa o empezar a criar una familia. A través de esas experiencias es cuando empiezas a pulirte de verdad.

P: ¿El foco mediático ayuda o no a la hora de conocerte a ti misma?

S: Es más complicado hacer ese trasvase, esa adaptación, cuando eres un personaje público. Porque tú compartes muchas cosas en redes sociales y la gente te va conociendo. Vivir esos procesos de manera pública a veces es más complicado. Es duro. Pero todo depende de cómo tú seas y de la personalidad que tengas. A mí no me avergüenza contar cosas que me han pasado en mi vida, mis fallos... es verdad que ha habido momentos que he elegido sufrir sola y no compartir ciertas cosas, pero te das cuenta de que en el fondo nos pasa a todos lo mismo de una manera u otra. Por lo tanto, hasta eso nos hace ser esa mujer o ese hombre del que hablo en la canción. En el fondo va a haber cosas que no nos gusten de nosotros mismos y cuanto antes aceptemos todo eso vamos a ser más felices.

P: Eso también ayuda a empatizar al público.

S: Creo que el secreto de las redes sociales es la naturalidad. Cuando empezaron las redes sociales, a todos nos gustaba mostrar el lujo, comer bien, nuestros viajes... pero cada vez nos damos más cuenta de que el sentido de estas es conectar con gente como tú de la que podemos aprender y sentirnos apoyados. Siento que ese es el verdadero sentido de las redes: encontrar gente que te entiende te hace todavía reafirmarte más en lo que tú eres.

P: En el videoclip has apostado por tres mujeres que inspiran en ese sentido, ¿cómo diste con ellas?

Soraya Arnelas - Soy esa mujer (Video Oficial)

S: A Mara la conocía por todo lo que ha salido en televisión. Hace esos gags tan divertidos sobre la gordofobia. Ella está tranquila y me dice: "yo me miro al espejo y estoy sana, me gusto, me quiero". Quisimos contactar con la Asociación A Pelo de Madrid que nos presentó a Conchi. Son mujeres que no tienen cáncer, aunque la gente las vea así. Son mujeres que han tenido alopecia, se les ha caído el pelo por los motivos que sea, y ellas no quieren ir conforme a los patrones de la sociedad con peluca. Se aceptan como son: mujeres calvas, muy guapas y seguras de sí mismas. Con Lola contacté por Jedet. Nos llevamos muy bien y le dije que me gustaría tener a una mujer trans. Ella también define el momento que estamos viviendo. Ella me dijo que tenía una amiga maravillosa que está viviendo ahora mismo su proceso. Fue un día de celebración cuando grabamos el videoclip porque la llamaron de la administración pública de Málaga. Le habían aceptado el cambio de sexo en su DNI. Me contaba historias muy duras, muy crueles. Tenemos que visibilizarlo para acelerar todos estos procesos y que la gente no siga sufriendo. He querido coger pequeñas historias de las miles que existen en la sociedad de mujeres que han sufrido y trasladarlas al vídeo para que se conozcan. Yo, como mujer, he tenido que sufrir que se me hayan caído conciertos o trabajos por estar embarazada. Por desgracia, a las mujeres lo primero que se le pregunta en una entrevista de trabajo es si tienen hijos o pretenden quedarse embarazadas. Y las quitan del proceso. Estas cosas han llegado un momento en pleno siglo XXI que no se pueden dejar pasar.

P: ¿Qué legado musical le quieres dejar a tus hijas?

S: El legado musical que quiero dejar son los mensajes de mi música. Mi hija consume otro tipo de canciones: con 4 años le encanta el reguetón y la música de baile que suena como a fiesta. Pero sí que me gustaría que algún día, cuando ella tenga un poco más de conciencia, escuche las canciones que escribía su madre. Me propuse escribir canciones con mensaje. Es muy importante que los artistas reivindiquemos ciertas cosas en nuestras. Así que desde hace unos años vengo haciendo canciones que tienen un mensaje positivo y aportan algo. También me dediqué hace muchos años a la música de baile, he pasado de un lado a otro, pero eso te llega con la evolución. Ojalá que algún día mi hija sepa divertirse con la música de baile, pero también se pare a escuchar las letras de las canciones.

P: ¿Qué es lo próximo que tienes preparado? ¿Algún álbum?

S: Un álbum no me lo planteo. Después de ese Luces y Sombras que me pilló en la pandemia era imposible, pero no creo que haya sido una pérdida, sino una inversión para aquel momento. Es que fíjate qué título: Luces y Sombras. Era como premonitorio. Con las canciones de ahora viene lo bueno y era como un mensaje de aliento. Ahora lo que me planteo es ir proyecto por proyecto, si hay algo que he aprendido con la pandemia ha sido a vivir el presente. No sé cómo va a estar el mercado ni qué es lo que va a pasar, por lo que prefiero ir proyecto a proyecto. Lo del álbum ya veremos más adelante. No hay prisa ninguna. Y luego conciertos, que aún me queda alguno por hacer en noviembre y octubre. Antes me quiero tomar unos días para preparar las cosas. Me encuentro bien, con ganas y a por lo que venga.