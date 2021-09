Tini: de la cuenta pendiente con Lola Índigo a la cena con Alejandro Sanz y Greeicy

Para Tini, el útlimo año no ha sido como ella esperaba. La pandemia trastocó todos sus planes. Sin embargo, la estrella argentina prefirió no tomarse un break y siguió trabajando duro, sacando al mercado varias canciones que nos han acompañado durante todo este tiempo.

Miénteme, Maldita foto o La niña de las escuela son algunos de los éxitos que han colocado a la artista en la primera línea de la escena internacional. Y ahora que todo empieza a rodar, la también actriz ha vuelto a España para hablar con Tony Aguilar en LOS40 Global Show del buen momento profesional que está atravesando.

Su vuelta a los escenarios

"En el CCME era la primera vez que me subía a un escenario después de dos años y fue muy emocionante. Hasta en los ensayos. Estaba muy nerviosa, tenía la sensación de que nunca en la vida me había subido a un escenario".

El esperado encuentro con 'las niña'

"Lola Índigo y yo queríamos morir porque, aunque estaba en España, estábamos lejos y no coincidimos por los conciertos, pero ya va a pasar. Si no es en España será en Argentina. Y si no en alguna otra parte del mundo. Queremos poder compartir esta canción que nos trajo muchas alegrías y nos unió. Es muy hermoso que nos juntemos mujeres en la industria para seguir potenciando precisamente eso".

Videoclip oficial de 'La niña de la escuela'

El vínculo con Alejandro Sanz

"Es una persona increíble. Más allá de haberme dado la oportunidad de cantar con él, que para mí siempre fue uno de mis grandes sueños, hemos podido generar un vínculo. Me recibe con amor. El otro día fui a cenar con Greeicy, con Luis Fonsi y con él y la pasamos increíble".

María Becerra, su descubrimiento



"María Becerra es una gran persona, muy tierna y muy sensible. La conocí en la cuarentena y nos hicimos muy amigas porque estábamos las dos en un momento muy particular y conectamos mucho. Hemos tenido conversaciones muy profundas y muy lindas".

Si quieres ver la entrevista completa de Tini en LOS40 Global Show…¡dale al play!