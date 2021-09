Dani Martín comparte una foto suya de aquellos tiempos en los que podría haber acabado en la cárcel

Dani Martín está últimamente muy nostálgico mirando mucho hacia el pasado, y más concretamente a esa etapa en la que tenía unos 18 años. Primero nos sorprendió con un cambio capilar que había corrido a su cargo tras convertirse en su propio peluquero. Trasquilones incluidos.

“Es que lo que viene merecía este corte de pelo… coming soon!!! Me lo he cortado yo, como cuando tenia 18 años! Estad atentos, que todo vuelve a empezar que todo viene de cero!”. Estas eran las palabras que ponían en alarma a sus seguidores que no dudaban en pensar que El canto del loco podría estar de vuelta. Pero quién sabe, David Otero no ha dejado ninguna pista que nos haga pensar en una reunión de primos.

El caso es que ahí no ha quedado la cosa porque Dani ha seguido por ese camino de recordar viejos tiempos y ha compartido una foto que nos muestra cómo era a mediados de los ‘90.

Pasado rebelde

“18 años, Londres, verano del 95. Foto que me manda el gran @jorgeantonamakoshi pudimos terminar en la cárcel aquellos días, pero Los Beatles, así se llamaba nuestro equipo de basket, éramos invencibles, o eso nos creíamos. Verano de red hot, rage, radiohead, los ronaldos, Ac/dc. Que buen bofetón 🤣”, ha escrito junto a la imagen.

Un verano juvenil en el que la música tomó mucho protagonismo, sobre todo, la anglosajona, aunque ya estuvieran por ahí Los Ronaldos. Afortunadamente no acabó en la cárcel, que nosotros sepamos, que nunca le hemos preguntado por sus antecedentes.

Rebeldía propia de una edad en la que toca vivir, revelarse y cuestionar las normas. “Jajajjajajaja qué chungo 🤣♥️”, ha comentado Rozalén tras ver la foto y leer sus palabras. “Molando fuerte ya entonces eh”, añadía el grupo Veintiuno.

Parece que compartir historias personales le está acercando todavía más a sus fans que no pueden más que aplaudir cada confesión que hace o cada descubrimiento de tiempos pasados que comparte y que nos hace recordar momentos que a todos nos han marcado de una u otra manera.

Pero lo importante, ¿qué se trae realmente entre manos? Estamos deseando conocer la respuesta y esperamos que no nos haga esperar mucho.