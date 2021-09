Dani Martín se convierte en su propio peluquero y comparte el resultado: “Vaya taco te has liao hermoso”

“Es que lo que viene merecía este corte de pelo… coming soon!!! Me lo he cortado yo, como cuando tenía 18 años! Estad atentos, que todo vuelve a empezar que todo viene de cero!”. Mensaje enigmático donde los haya de Dani Martín que nos deja muchas dudas sobre su significado. Muchos han puesto el grito en el cielo y no porque el resultado no es el mismo que hubiera conseguido en una peluquería, sino porque ha hecho pensar en El canto del loco.

Se ha afeitado parte de la cabeza y se ha dejado el pelo más largo por arriba. Un look que le sitúa más en su época adolescente que en la última. Sí es cierto que Dani nunca ha sido muy conservador con el pelo y que le hemos visto asumir riesgos en este sentido a lo largo de los años.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar.

El Cordobés: ¡Lo que te dé la gana! 😜🖕🏻

Jandro: Cuidado Dani, que así empecé yo...

Adrián Roma (Marlon): Eres un Kinki

Roberto Leal: A ver si me lo cortas a mí que parezco Búfalo Bill.

Nuria Roca: 👏🏼👏🏼👏🏼😍

Mau Montaner (Mau y Ricky): Guapo bb

La cara B de su peinado

Estos eran los primeros comentarios cuando Dani había compartido una foto de frente en la que no se apreciaba del todo bien su nuevo peinado. Otra cosa es cuando ha publicado una segunda foto de la parte de atrás en la que se pueden apreciar los trasquilones.

“La contraportada de la inmadurez de los 44 años. No es caspa, es resto de producto”, aclaraba junto a la imagen. Vista la escabechina, los comentarios han sido de otro tipo, risas incluidas.

Raquel Meroño: P.A 😂

Míchel González: Vaya taco te has liao hermoso 😂

Barei: 😂😂😂😂😂😂

Lo importante es que Dani se ha liberado de prejuicios y del constante pensar en el qué dirán. Se siente libre y lo demuestra en todos los aspectos, incluso en el de volver a su época más teenager sin dar más explicaciones.

Eso sí, esperamos que eso sea temporal y que en breve nos cuente que es eso que está por llegar y qué proyectos le han hecho rejuvenecer tanto.