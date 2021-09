Joaquín Prat se pronuncia sobre el profesor denunciado por haber dicho que “las mujeres son unas cabronas’

Revolución en el instituto Santa Teresa de Jesús de la Comunidad de Madrid donde los padres de 30 alumnos han buscado otro centro para sus hijos a causa de las frases que profiere uno de sus profesores. Un hecho que ha llegado a las televisiones.

Acusan al encargado de impartir la clase de valores éticos a sus hijos de difundir mensajes homófobos, machistas y xenófobos. El País ha reproducido algunas de las frases que sus alumnos aseguran que han escuchado en sus clases.

El patriarcado es la mejor invención del ser humano.

Las verdaderas cabronas son las mujeres.

Los hombres están oprimidos por el feminismo, las mujeres van de buenas, pero no, además luego se discriminan entre ellas.

Pueden levantarse un día y ser helicópteros, incluso una p*** tostadora (…) Solo es verdaderamente transexual aquella persona que nace hermafrodita.

Mi objetivo no es que seáis buenas o malas personas. Me la trae floja si sois asesinos, delincuentes o psicópatas. Vengo aquí a predicar la verdad.

A mí me importa si os sabéis definiciones, no lo que vayáis diciendo por whatsapp sobre mí, me importa una mierda y este año yo me voy a dedicar a dos cosas: a corromper a los jóvenes y a no creer en los dioses.

Caso sobreseído

El caso ha sido sobreseído por la Consejería de Educación del gobierno regional porque asegura que esas declaraciones no han podido ser probadas. Eso ha generado un debate político y social que ha llenado programas de televisión.

El presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat, no ha querido mantenerse al margen y ha dejado clara su posición: “Este señor no tendría que seguir dando clase. Si mis hijos fuesen a ese instituto también los sacaría inmediatamente o me negaría a que recibiesen ningún tipo de clase por parte de este señor que para más inri imparte la clase de valores éticos y tiene de ética lo mismo que tengo yo de jardinero”.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy la cabrona que le hace la vida mejor a sus hijas”, decía Cristina Fallarás, reconocida feminista y contertulia de muchos debates televisivos.

"Yo soy una de esas cabronas que lleva más de 20 años partiéndome los cuernos para que las mujeres que a usted le rodean vivan mejor y tengan más derechos. Para que sean hijas, madre, abuelas o alumnas y no puedan decir lo que usted acaba de decir”, añadía.

Más allá de la política, escuchar ese tipo de frases en pleno 2021, parece algo surrealista y, afortunadamente, los alumnos lo han considerado como algo fuera de lugar y se lo han comunicado a sus padres.