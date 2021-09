Samantha Vallejo-Nájera y Samantha Hudson aclaran un asunto pendiente entre ellas en ‘MasterChef Celebrity 6’

“Samantha, contigo quería yo hablar”. Si Samantha Vallejo-Nágera te dice eso en la presentación del talent show en el que vas a participar, asusta. Pero nada más lejos de la realidad. Así se dirigía la chef a Samantha Hudson en el inicio de MasterChef Celebrity 6 para aclarar una cuenta pendiente. Y lejos de asustarse, la aludida respondió a su bienvenida con un ataque de risa de lo más contagiosa.

“Tenemos que aclarar el tema de la peluca”, añadía la jefa. Y la concursante no dudó en dar explicaciones: “Tenía unas amigas que trabajaban en el Fashion y yo me fui de after el día anterior con ellas. Me dejé la peluca, porque yo a veces llevo pelucas. Era una asquerosa y mugrienta del bazar del todo a cien y me la dejé y les dije, ‘por favor, ¿me podéis enviar la peluca? Porque, aunque sea horrible, la necesito’. Y me dijeron, ‘sí, claro, te la enviamos desde la oficina’. Con tan mala suerte que tenían que hacer ese día un envío a Samantha Vallejo y tenían un sobre preparado para una Samantha que soy yo, Samantha Hudson, con lo cual, hubo un desliz y le llegó mi peluca mugrienta asquerosa a esta mujer”.

Una historia de esas que da para un sketch del club de la comedia y eso que todavía quedaba por contar lo mejor: “No contentos con eso había dentro una nota que ponía: ‘Para una mujer de la peluca a los pies’”.

Una concursante diferente

“Yo no entendía nada”, aseguraba Samantha Vallejo Nájera. Su tocaya le preguntó si se la llegó a poner. “Esa no”, contestaba haciendo un gesto para aclarar que olía mal.

Aclarado el asunto de la peluca, la performer y cantante mostró su sorpresa por encontrarse en el programa. “Estoy bastante sorprendida de estar aquí. Creo que soy tan esperpéntica…soy como un chiste de esos de un francés, un inglés y un italiano entran en un bar… yo en MasterChef soy eso”, explicaba.

Tiene pinta de que nos va a dejar muy buenos momentos en la cocina. De momento no ha sido ella sino Tamara la primera expulsada. Aunque Samantha puede estar orgullosa de toda la revolución que ha causado en redes donde su participación ha sido muy comentada.

¿Logrará ganar esta edición o demostrará que los fogones no son lo suyo?