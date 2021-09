‘Toy Boy 2’ muestra por fin a Álex González en acción: “El sexo es algo salvaje”

No sé si en la segunda temporada de Toy Boy habrá nuevos misterios que resolver, pero lo que seguro que encontrarán los espectadores será mucha carne y escenas capaz de subir la líbido a cualquiera.

Toy Boy volverá pronto con nuevos capítulos (primero en Atresplayer Premium y después en Netflix) y ya promete satisfacer a su audiencia más calenturienta. La plataforma de Atresmedia ha empezado a promocionar lo que viene y en uno de los teasers por fin hemos podido ver a Álex González, fichaje estrella de la temporada, en acción.

En el thriller erótico interpreta a Turco y en la escena en cuestión aparece en un despacho junto a Macarena (Cristina Castaño) a punto de protagonizar una "escena de cama" de alta intensidad. "El sexo es algo salvaje. Es ponerte cachonda cuando estás en manos de alguien que sabes que podría hacerte daño. Podría matarte", dice la actriz en este prometedor avance.

¿Una aventura es más divertida si huele a peligro? 😏



No lo sabemos, pero que le pregunten a Macarena 🔥



Cada vez queda menos para que puedas disfrutar de #ToyBoy2 solo en #ATRESplayerPREMIUM 🙌 pic.twitter.com/WW6qVHg0pw — Toy Boy (@serieToyBoy) September 11, 2021

Por lo que parece, Álex González no hará del galán romántico al que nos tiene acostumbrados. En Toy Boy va a ser uno de los malos, aunque su maldad pueda poner cachondo a más de uno y una…

Así va a ser la segunda temporada de 'Toy Boy 2'

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.