Brian May hace un dúo con su versión más joven en ‘Back to the Light’

La tecnología actual ya nos permite reencontrarnos con otras épocas pasadas. Los miembros de ABBA volverán con versiones virtuales más jóvenes de sí mismos. También Paul McCartney ha querido quitarse unos años de encima para su último videoclip, Find My Way, su colaboración con Beck, en su último disco en el que incluye versiones con varios artistas. Parece que es una tendencia al alza eso de querer rejuvenecer en el mundo de la música.

El último en apuntarse a esta tendencia ha sido Brian May, el legendario guitarrista de Queen. El músico ha publicado el vídeo del tema que da título al disco en solitario que acaba de reeditar, Back To The Light. En él, May forma un dúo con el mejor compañero posible que se puede imaginar encima de un escenario: él mismo, pero con unos cuantos años menos. Las dos versiones del guitarrista, la actual de 74 años y la anterior, de unos 45, se encuentran en el Hammersmith Odeon de Londres para tocar con el batería Cozy Powell y el bajista Neil Murray. Antes de que el vídeo acabe, saludan al público abrazados mientras son aplaudidos.

Las imágenes más antiguas forman parte de un vídeo en vivo lanzado en 1993. "Me siento un poco cariñoso mirando hacia atrás", dijo May en un comunicado. "Mirándome hace 30 años, un joven sin idea del increíble viaje que estaba aún por venir".

Brian May - Back To The Light: The Time Traveller 1992-2021 (Official Video)

En una entrevista reciente, Brian May recordó cómo sintió que su vida se estaba desmoronando cuando comenzó a trabajar en Back to the Light. Además de por los problemas personales, ya sabía que a Freddie Mercury no le quedaba mucho tiempo de vida.

Escrito durante un período de inmensa agitación personal entre 1988 y 1992, Back to the Light encuentra a Brian May asumiendo el rol de estrella con determinación. Inevitablemente, se reflejan en las letras las pérdidas de su padre y el líder de Queen, Freddie Mercury, y el cese temporal de las actividades de la banda. También siguió a la separación de May de su primera esposa en 1988 y la relación con Anita Dobson, lo que lo convirtió en diana de la prensa del corazón. En varias entrevistas de esa época, habló sobre las luchas que experimentó como resultado de estos cambios de vida, describiendo el álbum como una especie de terapia.

May ya ha publicado otros tres temas de esta reedición del Back To The Light: Driven By You, Resurrection y Too Much Love Will Kill You. "He pulido tres vídeos originales de 1992", dice May, "pero el de Back To The Light es totalmente nuevo, un corto con una historia que contar".