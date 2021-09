Diplo gasta casi 500.000 dólares en la foto de un cuadro de un actor y un detalle desata las risas en la red

Diplo es una de esas personas que, de tenerla en tu mismo grupo de amigos, nunca te aburrirías. El DJ ha demostrado ser único y sus ideas random han cautivado a millones de personas.

También es uno de los DJs mejor pagados del planeta, facturando unos 20 millones de dólares al año. Por ello no es de extrañar que se haya gastado casi 500.000 dólares en un objeto (también original) que, por supuesto, ha acabado desatando las risas en la red.

El DJ ha posado frente a "la foto de un cuadro" protagonizado por un retrato de Kevin Hart. Aunque, según él, su apellido es Hard, lo que se ha convertido en objeto de burla entre los comentarios. Un error lo tiene cualquiera, ¿no?

"Acabo de gastarme 420.000 dólares en este NFT de una foto de un cuadro que he comprado de Kevin Hard", dice nuestro protagonista.

Pero este no es un cuadro cualquiera. Se trata de un NFT (non fungible token, token no fungible o activo no fungible). Es un concepto relacionado con el mundo de las criptomonedas. Según Ayuda Ley y Protección Datos, un NFT es "un activo que no se puede intercambiar por otro de igual valor, porque no existiría uno igual". También lo explica con un ejemplo. "El David de Miguel Ángel, solo hay uno y está enl a Galería de la Academia de Florencia. Si alguien quisiese tener ese David en concreto, debería comprarlo o hacerse con una copia, en cuyo caso ya no estaríamos hablando del original". Pues esto es lo que ocurre con la adquisición de Diplo. Se trata de una obra digital única que el DJ ha adquirido.

Como hemos mencionado en líneas anteriores, tanto la compra como las palabras de nuestro protagonista han levantado pasiones en la red. No solo han comentado el error en el apellido del actor, sino también su espontaneidad al hacerse con este objeto. "Dinero bien invertido", dice uno de sus seguidores. "Oh dios mío. Tengo un cuadro tuyo, ¿cuánto valdrá? Lol", añade la escritora Carolinne Oliveira. Hay otros que han criticado su compra, pues consideran que dicha cantidad de dinero la podría haber donado a fundaciones.

Diplo tiene una gran facilidad de arrancar una sonrisa a todos sus seguidores en momentos que jamás pensaban que ocurriría. Pero gastarse casi medio millón de dólares en un cuadro de Kevin Hart, sin duda, iba a conseguirlo. Eso sí, que cada uno invierta su dinero en lo que quiera. ¿O no?