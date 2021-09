Sofía Reyes: “Mi nuevo álbum saldrá en octubre y estoy trabajando en otro de baladas”

Aunque en España son las seis de la tarde, al otro lado del Atlántico, Sofía Reyes se acaba de despertar. Lo hace para atender a los medios a través de Zoom. ¿La razón? Acaba de sacar tema con otra de las estrellas latinas del momento: nada más y nada menos que Becky G.

Las dos artistas se han unido en Mal de amores, una cumbia moderna que rescata aquel sonido tex-mex de los noventa que tanto enamoró al público. De este modo, las dos estrellas rescatan sus raíces y le rinden un homenaje en forma de canción. Por supuesto, este mal de amores sabe a tequila.

Para contarnos todos los secretos de esta colaboración y los detalles de su nueva música, Sofía Reyes habla con LOS40. La artista nos ha desvelado que tiene preparado lanzar dos álbumes de estudio totalmente diferentes en los próximos meses. Y es que en los tiempos que corren, está más conectada que nunca a la música de su México natal.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Mal de amores junto a Becky G. Con tantas cosas que tenéis en común, ¿Cómo es que no habéis colaborado antes?

Sofía Reyes (S): Te juro que estoy muerta de felicidad de tener una canción con Becky. Yo tengo una canción que se llama Idiota que lancé hace dos años. Ese tema se lo mandé a Becky. Por mil cosas de la vida no pudo ser. Desde entonces pensaba qué canción podría ser la que tuviera con ella. Con Mal de amores supe de una que era con ella. Le encantó y ha sido muy bonito recibir el apoyo de todos. Estoy super agradecida.

Sofia Reyes, Becky G - Mal de Amores (Official Music Video)

P: ¿Cómo os conocisteis?

S: Gran pregunta. No sé exactamente cuándo la conocí. Qué difícil. Sé que hace ya varios años. Por lo menos cinco o seis. Ya me quedé pensando…

P: Bueno, lo importante es a dónde os ha llevado conoceros. Veo que hay una clara inspiración en Selena Quintanilla.

S: Muy, muy. Yo estuve viendo la serie en este momento la segunda temporada. Me sentí muy inspirada en su música y en su historia. Durante esas tres semanas estaba haciendo muchas sesiones musicales para sacar más música y acabar el álbum por medio de Warner. Fue entonces cuando tuve una sesión con Mauricio y Andrés, que son Cali y el Dandee, y me plantean un proyecto increíble. Yo quería hacer como una cumbia, algo que sonase a Selena Quintanilla. A ellos le encantó y empezamos a crear. Con ellos he aprendido mucho. Yo llevaba dos años trabajando con el mismo productor y no sabía cómo era trabajar con otro. Me he abierto y es un mood interesante. Desde que escribimos la canción he sentido algo muy loco con ella. Me encanta.

Sofía Reyes en 'Mal de amores' / Foto cedida por Warner Music

P: ¿Y va a haber canción con Cali y el Dandee?

S: Pues sería top, la verdad. A raíz de esto tendríamos que sacar una canción juntos. Y componerla desde cero. Me encantó trabajar con ellos.

P: Has comentado que estás trabajando en tu nuevo disco. Han pasado cuatro años desde Louder, ¿por qué?

S: Sí, más o menos. Hace un montón. Este nuevo álbum realmente empezaría con 1, 2, 3, que es el tema que transmite esta energía. Fue un antes y un después en mi carrera. Es verdad que salió hace bastante tiempo y es importante para mí cerrar esta etapa. Yo he cambiado mucho durante estos años y se nota. El álbum ya está terminado y sale en octubre, pero todavía no tengo la fecha. Estoy muy emocionada. A la par estoy haciendo un álbum de baladas que nace en cuarentena. No lo tenía planeado, pero me nació de las experiencias que estaba viviendo bien bonitas. Es otro lado.

P: ¿Y cuántas canciones nuevas vamos a poder escuchar entonces en este nuevo disco que precede a Louder?

S: Habrá varios de los sencillos que he ido lanzando estos años. Será un cincuenta, cincuenta. Habrá cinco o seis canciones nuevas.

Sofía Reyes / Foto cedida por Warner Music

P: ¿Y colaboraciones gordas habrá?

S: Sí, sí. Claro. Las veréis.

P: Estás tirando de las raíces latinas. Lo vimos en Idiota, homenajeando a La Llorona de Chavela Vargas, y ahora con Mal de amores. ¿Cómo está marcando esas raíces en tu carrera?

S: Justo hablaba con mi amigo Jay de la Cueva sobre esto. Fui a un lugar donde ponían música regional que todos mis amigos mexicanos se sabían menos yo. Me daba mucha pena. Esto se lo comenté: que me siento un poco ignorante en cuanto a mis raíces porque no crecí escuchando esta música. Aunque crecí en Monterrey en mi casa no se escuchaba cumbia o mariachis. A los 25 años empiezo a enterarme de todo esto y a entrar en este mundo. Lo que él me decía era que no pasaba nada y que nunca es tarde para empezar a cantar un género. Es lo que me ha pasado con estas canciones. He estado jugando con muchos sonidos y esto se va a ver en mi álbum.

Sofía Reyes / Foto cedida por Warner Music

P: También la industria ha cambiado. Ahora los sonidos regionales se han convertido en globales. ¿Te ha ayudado esto a sacar canciones que hace cinco años no hubieses hecho?

S: Total. Más allá de todo, lo que me mueve es escuchar esta música y sentir en mi ser que quiero hacer algo así. Me acuerdo de que me sonaban los boleros porque mi abuelito los escuchaba. Ahora los escucho y me mueven todo. Ahora me siento conectada a ello. Me considero muy pop, pero hemos añadido esa mezcla tan interesante.

P: Hace unas semanas escribiste en Twitter “Me quedo donde la paz habite”. Quiero saber dónde encuentras la paz.

S: Es algo que me repito siempre. Ese tuit viene de un momento en el que me sentía triste por el tema de una relación con una persona. Empezamos a salir y yo me sentía que no iba por ahí. Yo platicaba conmigo misma diciéndome que no estaba mal estar triste siempre y cuando sintiese paz por haber tomado la decisión correcta. Viene de la mano de que la paz no siempre está de la mano de la alegría o de la máxima energía. Sino de que estás por el buen camino.

P: Teniendo en cuenta el título de tu canción. ¿Qué canción recomendarías para curar el mal de amores?

S: Buena pregunta. Me pondría un poco de todo, la verdad. Soy muy melancólica y a veces cuando me pongo triste me gusta ponerme lentas. Para alegrarme, aunque pasen doscientos años, me pongo La Gozadera. No sé qué pasa que siempre que me la pongo me hace estar feliz. Me cambia el chip.

P: Para terminar, ¿tienes planeado venir pronto a España?

S: Espero que pronto. Ahora mismo no tengo ningún plan de estar viajando porque estoy metida en el estudio para acabar el álbum de baladas. Ahí está mi enfoque, pero pronto. En cuanto salga este primer álbum, empezaremos a hacer conciertos y me imaginó que será a comienzos del año que viene. Tengo muchas ganas de ir a España porque es uno de mis países favoritos.