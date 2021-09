Sofía Reyes y Becky G le ponen sabor mexicano a su ‘Mal de amores’: ¡mira el vídeo y la letra!

A Sofía Reyes y Becky G les une algo más que su pasión por la música. Y es que las dos poseen unas marcadísimas raíces del mismo país: México. Así que era cuestión de tiempo verlas colaborando en una misma canción, un día que por fin ha llegado, ¡y de qué manera!

Para Sofía, mexicana de nacimiento, este 2021 está siendo un año muy productivo en lo musical. Desde la pasada primavera nos había regalado otros tres temazos, y para todos los gustos. Desde el dancehall de Dancing on dangerous junto al jamaicano Sean Paul, pasando por la Casualidad que le unió a Pedro Capó, y su más reciente Seaside con la legendaria compositora Diane Warren y otrxs aliadxs de lujo: sus paisanos Reik y la británica Rita Ora.

Siempre rodeada de lxs mejores, a esa larga lista de artistas solo le faltaba un nombre que le llevase de vuelta hasta su tierra, aunque ella haya nacido y crecido en Estados Unidos. Hablamos, cómo no, de Becky G, que después de sus inicios con canciones tan recordadas como Shower encontró su sitio en el pop latino y urbano, dándole un necesario toque de empoderamiento femenino a todos sus lanzamientos. Y sí, este nuevo tema vuelve a estar cargado de 'girl power' desde el principio.

Mal de amores nos habla de cómo superar a esa persona que se ha marchado dejando un corazón totalmente despedazado, aunque en esta historia la protagonista cuenta que el hombre en cuestión ya había dado sospechas de su comportamiento tóxico desde el principio. Algo que pasó desapercibido para ella en aquel momento ("con cada mentira me fui enamorando").

Y para ahogar las penas, música y alcohol. Es la forma en la que Sofía y Becky consiguen olvidar por completo a ese tipo que no merece la pena. Con tequila, y con cumbia, para que se note el sabor mexicano que ambas le han puesto a esta canción, ¡claro que sí!

En su simpático videoclip aparecen ellas en primer lugar conversando en el salón de casa. La estética, cómo no, nos ha recordado a las escenas de la serie La Casa de las Flores, ambientada igualmente en México. "No necesitamos hombres... O a un hombre nuevo, pero que sea mejor hombre", conversan entre ellas mientras comen helado en un tazón. No sabemos exactamente qué relación tienen las dos protagonistas del vídeo en la pieza, pero parecen desde luego muy buenas amigas, esas con las que abrirse en canal y contarlo todo.

Sofía Reyes y Becky G siguen dispuestas a cambiar las reglas con este Mal de amores, demostrando que en el género urbano ahora mandan ellas. Y a ti, ¿qué te ha parecido esta nueva canción?