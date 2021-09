Del farorillo rojo de Lérica y Mau y Ricky al Nº1 de Rauw Alejandro: resumen de la lista en vídeo

Hay que remontarse a 2017 para encontrar una canción que a lo largo de un mismo año haya sido número uno cuatro semanas; en aquella ocasión fue Shape of you, de Ed Sheeran. Este 2021 lo ha vuelto a hacer Rauw Alejandro con Todo de ti. El dato es muy revelador en cuanto a la pegada que este single ha tenido entre el público español. Así que con el puertorriqueño culmina la cuenta atrás que ahora te presentamos en vídeo, y que arranca con el farolillo rojo, que esta semana es otro éxito en español: Hijos contigo, de Lérica y Mau y Ricky. La subida más fuerte es la de Porfa no te vayas, de Beret y Morat, que trepa ocho posiciones hasta quedarse en el #14. Dos novedades: Take my breath, de The Weeknd (la entrada más importante, al #23), y Dos veces, de David Bisbal y Luis Fonsi. Dos veces son las que aparecen en lista, por tanto, The Weeknd y Bisbal, que figuran con otras canciones. El récord de permanencia sigue en manos de Álvaro de Luna: su Juramento eterno de sal acumula ya 34 semanas en el chart, y ahora además sube dos puestos, hasta el #24.