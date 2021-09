Aitana habla sobre los memes de ‘McAitana’: “Me ha llegado una parte”

Estos días, las redes sociales han tenido una protagonista: nada más y nada menos que Aitana. La cantante ha sido trending topic en las redes sociales debido a su nueva colaboración. Esta vez no se trata de una nueva canción, sino del menú de un famoso restaurante. ¡Cómo lo lees!

La artista de 11 Razones ha colaborado con McDonlad’s para compartir su propio menú. Una acción que ya han hecho artistas de la talla de Travis Scott, BTS o J Balvin. Eso sí, siempre lo han hecho al otro lado del Atlántico. De este modo, Aitana ha sido la primera artista que ha sacado su propio menú fuera de Estados Unidos.

Desde que se publicó la noticia, la palabra McAitana no ha dejado de ser trending topic. Y es que han sido muchos los memes que han acompañado a la noticia. Entre ellos se encuentran aquellos que hacen mención a algunas de sus canciones como “Vas a quedarte” o los que han caracterizado a la artista a base de Photoshop como una repartidora de la famosa cadena de comida rápida. También han estado aquellos memes que han creado colaboraciones de otros artistas. Nos ha llamado especialmente la atención el Kebab de Amaia.

También están aquellos vídeos de fans que han acudido en masa a por el menú. Mención especial a las imágenes de una seguidora que asegura que la comida sabe a Aitana.

mi niña comiéndose su 3 mcaitana no esperaba menos de ella pic.twitter.com/ndbOQJVlYt — marcos 🧣-86 (@pantomarcos) September 14, 2021

Esto es lo que opina Aitana sobre los memes

Este miércoles, 15 de septiembre, la cantante se ha reunido con la prensa para presentar el menú. En el turno de preguntas, la artista ha hablado sobre la repercusión que ha tenido en redes sociales esta colaboración con McDonald’s:

“Te voy a ser sincera. Con una campaña como esta estoy pendiente de lo que se dice, pero estos días no he tenido tiempo de mirarlo porque tengo un lanzamiento muy bonito, pero me ha llegado una parte, fotos guays de la gente comiendo el menú y me ha hecho ilusión".

Aunque todavía no sabemos de qué lanzamiento se trata, estamos seguros que la artista volverá a sorprendernos.