‘Spider-Man: No Way Home’: Andrew Gardfield responde por su participación en ella y deja a los fans en shock

Aunque se hizo de rogar, Spider-Man: No Way Home estrenó su primer tráiler hace tan solo unas semanas. Confirmó la ayuda de Dr. Strange, a un Peter Parker con más problemas que nunca, a los Seis Siniestros… Pero no el estreno del Spider-verse en una película del MCU.

Desde su rodaje se lleva especulando con la presencia de los dos actores que han dado vida al superhéroe en los últimos años, y ciertamente, evidencias no han faltado. Tobey Maguire y Andrew Garfield han sido objeto de todo tipo de rumores por parte de los fans, aunque hasta el momento no se habían pronunciado tajantemente para poder tener más idea al respecto.

Sin embargo, el segundo de ellos ha entrado por videollamada en directo con Jimmy Fallon, y el presentador no ha perdido oportunidad de preguntarle al respecto. "He visto una foto tuya con Tobey Maguire, en el set de Spider-Man…", comenzaba el presentador:

Andrew Garfield



●Por su participación en el show de Jimmy Fallon. pic.twitter.com/1Yo9BA3e55 — Marvel Tendencia 📊 (@MarvelTendencia) September 14, 2021

La cuenta @MarvelDato ha recogido el momento de la entrevista en Twitter, donde el invitado se reía de la situación por la pregunta de Fallon. Sobre la foto que ha circulado por Internet, Garfield le preguntaba si estaba seguro de ello, con un tono que ha hecho que los fans se emocionasen por si precedía a una confesión.

Aunque no podía aguantar las carcajadas, tenía que parar la broma tras admitir que no sabía de qué hablaba el presentador y pedirle la foto. Fallon le contestó que había sido borrada, a lo que él gritó "¡Qué casualidad!". Sin embargo, acabó admitiendo que sí sabía de qué foto se trataba.

La decepción de los fans

"Es photoshop", dijo al respecto de la foto junto al Spider-Man al que cogió el testigo en el cine, convirtiendo las pocas esperanzas que aún tenían los fans en puro polvo. El actor no se mostró enfadado por confirmar que no estará en la película, aunque ya lo ha desmentido de manera oficial en varias ocasiones.

Aunque todo rumor viene acompañado de alguna prueba: el actor ha sido fotografiado en multitud de ocasiones haciendo cosas que podrían cuadrar con los re-shoots de la película de Marvel, y el hecho de que uno de los villanos de sus películas -Jamie Foxx como Electro- esté confirmado parece la evidencia definitiva. Por ello, gran parte de los fans prefieren no tomarse en serio sus declaraciones y seguir con la esperanza.

Sobre la película, se ganó el aplauso del público admitiendo que Tom Holland "es el perfecto Peter Parker y Spider-Man", y ha dejado claro que será uno de los que verá la película cuando se estrene. Eso sí, lo hará como un fan, una posición que prefiere ante la próxima película de Spidey frente a cualquier otra.

Spider-Man: No Way Home se estrena el 17 de diciembre.