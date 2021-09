Tamara carga contra ‘MasterChef’ tras su dramática expulsión

La sombra de la sospecha vuelve a estar sobre MasterChef Celebrity. La sexta edición del concurso apenas acaba de empezar y ya se ha convertido en la diana de una exconcursante que no está nada satisfecha con lo que ha pasado en el formato que produce Shine Iberia para Televisión Española.

Tamara fue la primera expulsada de MasterChef Celebrity 6, protagonizando una angustiosa salida debido a su situación personal y profesional. "Venimos de un año muy complicado, mi marido tiene unos negocios, todos cerrados; llevo un año sin poder hacer conciertos… Y tenemos cuatro niños que mantener", dijo la cantante entre lágrimas.

Ahora, tan solo unos días después del estreno del programa, Tamara ha hecho un directo a través de su cuenta oficial de Instagram donde ha arremetido contra MasterChef, asegurando que no está nada satisfecha con lo ocurrido en el espacio de La 1.

"La expulsión fue injusta porque había otros compañeros que sabían de cocina mucho menos que yo. Empecé a cocinar con 9 años. Tuve la sensación de que había fallado a mis hijos y a mi familia, pero me he dado cuenta de que no he fallado yo. Es un concurso, me tocó salir la primera y fue un poco injusto", afirmó.

"Pensaba que MasterChef Celebrity era más de cocina que show", añadió la cantante. "Pero la balanza está más en el show que en la cocina".

Seguro que estas declaraciones no harán ninguna gracia a los altos cargos de MasterChef. Y visto lo visto, no creemos que Tamara sea la repescada en los próximos capítulos de la sexta edición de MasterChef Celebrity...