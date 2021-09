Sara Sálamo confirma que no lleva a su hijo al cole y explica por qué

“Dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de escuela no es normal”. Esta es la afirmación de Paola Roig, una psicoterapeuta experta en maternidad feminista. Y esta es la afirmación que suscribe Sara Sálamo que, desde sus historias, ha apoyado la publicación de esta mujer que defiende una vuelta al cole diferente.

“Primero nos vendieron el método Estivill. Déjalo que llore. Así se acostumbra. Se le ensanchan los pulmones. Si lo coges cuando te llama será un mimado. Se va a acostumbrar. Luego no sabrá lo que es la vida. 🌿 Parece que eso, poco a poco, va quedando atrás. La mayoría de nosotras sabemos que eso no ayuda a nuestras criaturas, sino más bien al contrario”, explicaba Roig en su escrito.

Y eso lo ha llevado a la vuelta al cole que estamos viviendo en estos días. “Sin embargo, el primer día de escuela se vuelve a la mano dura. Al deja que llore y vete sin mirar atrás. Que es parte del proceso. Deja que llore, si en tres días se le pasa. Déjalo llorando, que luego seguro que estará bien. 🌿 Y lo siento, pero no. Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1,2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento”, reconoce.

Otra vuelta al cole

Y ha dejado claro que no ve normal que se deje a los niños llorando en clase, algo que les sucede a muchos padres cuando dejan a los suyos por primera vez.

“Basta ya de invisibilizar la violencia. Hoy muchísimos niños y niñas han llorado durante horas, desamparados, en una clase donde su maestra no tenía suficientes manos para atenderlos a todos. 🌿 No, la solución no es hacer ver que no pasa nada para sentirnos mejor. O decir que es parte del proceso. La solución es plantarnos. Luchar por adaptaciones dignas. Por ratios aceptables. Luchar por un permiso laboral que nos permita acompañar a nuestras crías”, reivindicaba.

Y hacía una petición: “Basta de violencia hacia las criaturas. Son niños, pero sienten. Son niños, pero se enteran. No es una tontería. Lo que les sucede ahora importa. Por lo que sienten en este momento y por lo que seguirán sintiendo cuando crezcan”.

El caso de Sara Sálamo

Y una de sus seguidores que ha aplaudido sus palabras es la actriz Sara Sálamo que no dudaba en dejar un comentario: “Mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esta situación y para mí era insostenible que pasara por algo así”.

Así que, Theo es de esos niños que siguen sin ir a la escuela. “La tarea de nombrar y visibilizar”, le respondía la psicoterapeuta. Algo que, sin embargo, han criticado otras madres que no se pueden permitir ir a trabajar y tener al niño en casa.

La actriz sigue compartiendo su forma de entender la maternidad aunque no siempre reciba todos los apoyos. Está claro que quiere cambiar los puntos de vista sobre lo que históricamente se ha entendido como lo mejor para la crianza.