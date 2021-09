Los 7 tips para ser auténticos espartanxs, en el nuevo episodio de LOSFIT 40

Cuidarse es fundamental en nuestro día a día para sentirnos mejor con nosotros mismos. La energía que obtenemos tras poner a nuestro cuerpo en movimiento es mucho mayor a la que generamos si llevamos una vida sedentaria y no cuidamos nuestra alimentación.

De todo esto nos habla Óscar Martínez en LOSFIT 40, el podcast dedicado al deporte y la alimentación que nos motiva a cambiar nuestro estilo de vida y mejorarlo. Su publicación es mensual y su último episodio ha llegado este mismo 14 de septiembre.

En esta nueva entrega, el DJ nos habla de los consejos para ser "auténticos espartanxs". Tips con los que notaremos cambios significativos y nos sentiremos mejor con nosotros mismos. El primero de ellos es base: cuidar la alimentación. Es fundamental comer sano y adaptado a nuestras vidas.

También es importante movernos. Por ello, Óscar recomienda entrenar, ya sea practicando el deporte que más nos gusta o la actividad que sea. Pero el deporte y la alimentación no son nada sin un buen descanso. Es fundamental dormir siete horas para así rendir mejor durante el día. De este modo, nuestros entrenamientos también serán más óptimos.

Vivimos en la era del estrés. Allá donde vamos cargamos horas y horas de trabajo que no conseguimos quitarnos ni en nuestro tiempo de desconexión. Aunque sea sencillo aconsejarlo, es fundamental para nuestra vida y salud intentar dejar el estrés a un lado. Para muchos, entrenar se ha convertido en un canal muy importante para el desahogo después de una larga jornada de trabajo. ¡Prúebalo! Quizás para ti también lo sea.

Pero cuidado. Entrenar es importante pero, tal y como explica Óscar, también lo es el descanso. Se recomienda no entrenar uno o dos días a la semana para dar un respiro a nuestro cuerpo. No obsesionarse de forma insana con el deporte también es un dato a tener en cuenta, así como lo es el peso. Es una cifra que varía demasiado, y no perder peso no supone que estés perdiendo el tiempo y no alcances tus objetivos. Depende de muchos factores, como la cantidad de agua que hayas bebido ese día o el peso de tus músculos.

Al cuerpo hay que darle siempre algún capricho. Cuidar la alimentación sea fundamental, pero también te mereces pegarte un homenaje o, como muchos lo llaman, un cheat meal. Come aquello que no sea tan sano una vez a la semana. ¿Por qué no?

