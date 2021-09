BTS anuncia su nuevo concierto online: Permission To Dance On Stage

Los fans de BTS llevan muchos meses sin música de sus artistas favoritos en directo. La pandemia los ha alejado de los escenarios, el lugar que los hace felices. Pero han sabido mantener el contacto con sus seguidores desde el minuto uno... aunque sea a través de una pantalla.

Ahora los artistas de K-Pop van a protagonizar un nuevo concierto online al que han titulado Permission To Dance On Stage. Será el próximo 24 de octubre y sus dos nuevos lanzamientos, Butter y Permission To Dance, serán los grandes protagonistas.

Las entradas para el evento saldrán próximamente. Su agencia Big Hit Music será la encargada de anunciarlo. De momento se desconocen más detalles al respecto.

La noticia salió el pasado 14 de septiembre en redes sociales. La agencia compartió la imagen promocional del evento en la que los siete protagonistas aparecen sobre una pequeña tarima y rodeados de los colores que predominan en los estilos de estos dos lanzamientos.

Además, la banda también ha compartido un vídeo en el que dan la buena nueva a sus fans. Incluso se animan a interpretar un fragmento breve de este hit internacional. ¡Están más que listos!

Permission To Dance On Stage llega después de BTS Map Of The Soul ON:E, el concierto en streaming que dieron en octubre de 2020 y con el que quisieron devolver la ilusión a todos esos fans que se habían quedado con las ganas de disfrutarlos en su gira internacional. Según Soompi, el evento tuvo casi un millón de espectadores de 191 regiones distintas.

Como mencionamos en líneas anteriores, la pandemia ha cambiado todos nuestros planes, y los de BTS no iban a ser menos. Tenían planificada la gira Map Of The Soul, con la que recorrerían múltiples puntos del país. Pero el coronavirus les ha obligado a cancelarla. No obstante, estamos seguros de que no tardarán en anunciar un nuevo tour con el que devolverán la ilusión a sus millones de seguidores.

Otra de las noticias más recientes relacionadas con BTS es el anuncio de su colaboración con Coldplay en su próximo disco. My Universe es el título que le han dado a este tema que podremos escuchar el próximo 24 de septiembre. ¡Ya no queda nada para escucharlo!