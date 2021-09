Preocupación entre los fans de Britney Spears tras cerrar su cuenta de Instagram

En las últimas décadas queda claro que la vida de Britney Spears no ha sido nada fácil pese a ser una de las mayores estrellas mundiales en la industria musical. Residencias en Las Vegas, disfrutar de sus hijos vs. la tutela legal de su padre y el equipo jurídico. Miles de personas reclaman cada día su libertad para poder disfrutar de su vida y sin embargo ni en los tribunales ni en las redes sociales parecen llegar buenas noticias.

Porque tras el cierre de su cuenta de Instagram la preocupación entre sus fans ha sido mayúscula. ¿Ha sido una decisión de la propia artista o ha sido el equipo jurídico el que lo ha provocado? La respuesta llegaba poco tiempo después a través de un mensaje en Twitter que no ha hecho más que avivar el fuego de la polémica.

En ese tuit, Britney asegura que quiere tomarse un descanso de las redes sociales con lo paradigmático que supone anunciarlo a través de otra red social cuyo perfil no ha sido suspendido. Otros artistas que previamente decidieron tomarse un descanso de las redes previamente lanzaron un comunicado en la propia red, algo que en este caso no ha sucedido. El cierre de la cuenta ha sido visto y no visto.

"No os preocupéis amigxs... simplemente me estoy tomando un respiro de las redes sociales para celebrar mi compromiso" escribía la cantante. "Estaré de vuelta muy pronto". Según recogen varios medios especializados como Billboard, la decisión habría sido de la propia solista.

Y es que esa ha sido la buena noticia de la semana para todos sus seguidorxs. A principios de año cazaron a Sam Asghari en una joyería de Cartier. Y ahora ya sabemos por qué. La cantante ya luce el anillo que le ha regalado su chico y anuncia boda. "Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida", escribía en sus redes. Y parece que por eso no le ha costado decir que sí. "Joder, no me lo puedo creer 💍💍💍💍💍💍❣️!!!!!!", compartía junto a un vídeo en el que podemos ver la nueva pieza que luce en su dedo anular.

La petición de mano llega en un momento clave en la vida de Britney. Tras una dura campaña pidiendo su liberación, por fin su padre ha renunciado a la tutela de su hija y esta parece ser la mejor celebración de la pareja que está deseando formar una familia como ella misma explicó en el juzgado.