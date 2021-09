Así son los primeros minutos de Tom Clancy's Rainbox Six Extraction

Durante décadas, el equipo Rainbow ha sido el escudo contra las peores amenazas globales imaginables: rescate de rehenes, armas biológicas, la amenaza de una guerra nuclear. Pero ahora se enfrentan al mayor peligro que jamás haya conocido su mundo: una amenaza alienígena letal y mutante.

Tanto si eres fan de Rainbow Six como si eres un jugador de Rainbow Six Siege o eres completamente nuevo en el universo de esta franquicia, Rainbow Six Extraction ofrece a cada tipo de jugador una emocionante experiencia táctica PvE.

Juégalo solo o en un equipo de tres cuando se lance en enero de 2022 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, Stadia, Ubisoft Store en Windows PC y Ubisoft+, la suscripción de Ubisoft.

Elija entre 18 de los operadores de Rainbow Six que estén mejor adaptados para sobrevivir a las incursiones. Reúna un escuadrón de hasta tres Operadores o vaya solo. Cada operador tiene un conjunto específico de armas, habilidades especiales y su propia pista de progreso para dominar.

Explora 12 mapas de diseño personalizado ubicados en los EE. UU., Con desafíos impredecibles que pondrán a prueba su conocimiento, cooperación y habilidades tácticas. Cada incursión es única gracias a sus variables dinámicas: el comportamiento del Sprawl, las misiones, los enemigos y más. Si falla, sus operadores desaparecerán en acción (MIA).

Prepárate para luchar contra una amenaza alienígena altamente letal y en constante evolución que está remodelando el campo de batalla. Debes contar con tus compañeros de equipo para enfrentarte a más de 10 arquetipos parásitos únicos. Desde el escurridizo Atormentador hasta el desalentador Apex, sus habilidades, y las mutaciones que ocurren al azar, se interpondrán en tu camino.

Desarrollado por Ubisoft Montreal, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction es un shooter táctico cooperativo en primera persona de uno a tres jugadores. Reúne a un equipo de élite de operadores de Rainbow Six para lanzar incursiones en zonas de contención tensas, caóticas e impredecibles y descubre los misterios que se esconden detrás de una amenaza alienígena letal y en constante evolución. La experiencia, la cooperación y un enfoque táctico son las mejores armas del jugador. Únete y arriesga todo para enfrentarte a enemigos mortales y contener al parásito.