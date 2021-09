Avance exclusivo de ‘Respect’, el biopic de Aretha Franklin que te hará vibrar de nostalgia

En 20 años Jennifer Hudson ha pasado de ser una desconocida finalista de American Idol a aparecer en algunas de las películas musicales más vibrantes y reveladoras. Entre ellas se encuentra Respect, la adaptación biográfica de la vida y obra de Aretha Franklin, la también conocida como Reina del Soul, autora de temas tan imperecederos y hoy ya nostálgicos como I Say a Little Prayer, Think, Chain of Fools o la propia Respect que da título a la película y al clip exclusivo que desde LOS40 os ofrecemos en primicia.

En él podemos ver a la actriz y cantante transformada en Aretha y versionando su popular canción Respect, originalmente lanzada en 1967. Las semejanzas físicas, pero especialmente las de la voz, son espectaculares. La cineasta Liesl Tommy (La señora Fletcher) ha querido ser lo más fiel posible a la figura de Lady Soul y ha creado en torno a ella una historia de autosuperación, empoderamiento negro y feminismo sin sacrificar en ningún momento un ápice de realismo sobre la vida y obra de Franklin.

Sin ir más lejos, fue la propia Jennifer Hudson quien en una entrevista confesó lo difícil que fue encontrar un punto intermedio entre el respeto a los acontecimientos históricos y la originalidad «Hay que llegar a un equilibrio. Siento que su influencia sobre mí es mayor», explicó a Billboard. «Solo hay una Aretha. 'Está bien, ¿se supone que debo cantar esto como yo, Jennifer, o se supone que debo cantarlo como Aretha?' ¿Qué tal si dejo que ella fluya a través de mí? Al fin y al cabo ha sido ella quien me ha ayudado a dar forma a mi arte a lo largo de los años», confesó la actriz, sugiriendo que sin Aretha probablemente su carrera sería muy distinta.

RESPECT - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

De hecho, Jennifer Hudson fue la elegida por la propia Aretha Franklin (fallecida en 2018) para interpretarla en su biopic, tal y como explicó Hudson en varios encuentros con los medios. «Nos conocimos en Nueva York y tuvimos una charla sobre ello [...] Años después ella me llamó y me dijo: 'Quiero que me interpretes, ¡pero no se lo digas a nadie todavía!'».

Respect, además, no está exenta de otras estrellas de Hollywood: el ganador de un Óscar Forest Whitaker (Black Panther) se encargará de dar vida al pastor Clarence LeVaughn Franklin, padre de Aretha, quien también fue un popular cantante de gospel, mientras que Marlon Wayans (G.I. Joe) ha sido el escogido para encarnar a Ted White, el primer manager de la cantante y su marido entre 1961 y 1969.

Respect llegará a los cines españoles el 24 de septiembre de 2021 de la mano de Universal Pictures.