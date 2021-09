Camila Cabello y Zzoilo con Aitana se la juegan este sábado

Una cubana asentada en Estados Unidos y el tándem formado por un valenciano y una catalana forman esta semana el contingente de candidatos a entrar en lista. La cubana no es otra que Camila Cabello, que este verano presentó su nueva música desde Romance (si exceptuamos el villancico The Christmas song, junto a su inseparable Shawn Mendes): se trata de Don't go yet, un single que reivindica lo latino mezclando cumbia y pop y que nos conecta a sus raíces a través de un colorido videoclip.

Es el primer avance de su próximo álbum, Familia, y habla de las “noches locas” en las que acabas conociendo a alguien que se convierte en fundamental en tu vida y no quieres que se marche. La nueva Cenicienta lo ha presentado a lo grande en la última edición de los VMAs, y ahora puede acceder a la lista de LOS40, lo que sin duda alegrará a los muchos fans que tiene en España. Para que eso ocurra, es precioso apoyar su entrada con el HT #MiVoto40CamilaCabello.

Camila Cabello - Don't Go Yet (Official Music Video)

Casi al mismo tiempo que conocíamos Don't go yet teníamos noticia de la colaboración de Zzoilo y Aitana, forjada en Twitter. Mon amour es el título del tema que el valenciano, de 21 años, lanzó a finales del año pasado. La canción refleja su filosofía de “buen rollo y cero dramas”. A comienzos de verano, Zzoilo y Aitana se tiraban los tejos (musicalmente hablando) en redes sociales y se materializaba la versión remix, a dúo, que es la que ahora puede ingresar en la lista.

Mejor madrina no ha podido tener el bueno de Zzoilo para entrar en la órbita de LOS40; la extriunfita atesora nueve números uno en el chart, el último de los cuales es 11 razones, que, de hecho, acaba de abandonar el ránking. No da un paso en falso en nuestra clasificación, así que es de esperar que Mon amour remix desempeñe un buen papel…, aunque para eso lo primero es que consiga hacerse un hueco entre las 40 mejores. El HT #MiVoto40 puede darle paso.

Zzoilo, Aitana - Mon Amour (Remix)(Official Video) (Letra)

¡Suerte a todos!