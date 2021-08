¿Quién es Zzoilo, el artista que está detrás de ‘Mon Amour’ junto a Aitana?

Ha pasado de ser un completo anónimo a que su música y su nombre suenen por todas partes. Y todo, prácticamente, en cuestión de semanas. Los culpables de que Zzoilo esté actualmente en boca de todos son fundamentalmente dos: una canción, y una artista. Mon Amour es el nombre de un tema lanzado por él a dos días de finalizar el año 2020, aunque la mayor popularidad la ha conseguido al comenzar el verano de 2021. Y de ese viral nació un remix con la cantante que todo el mundo querría tener en su equipo: Aitana.

La de Sant Climent de Llobregat compartió hace ya un mes parte de la letra de Mon Amour en su perfil de Twitter, confirmando que ella también se había enganchado a la canción de Zzoilo. "Y es que me gustas no sé cuántooo / Más que el olor a café cuando me levanto / Contigo no hace falta dinero en el banco / Contigo veo París desde todo lo altoooooooooo". Dada la repercusión que tiene siempre todo lo que Aitana publica en sus redes, el propio Zzoilo no tardó en ver el tweet y ese mismo día le hizo la pregunta que todxs esperarían: "¿Esto significa que quieres hacer el remix de Mon Amour?"

Y dicen que lo bueno se hace de rogar, así que la respuesta de Aitana llegó casi un mes después: "¿Entonces cuándo lo hacemos?", escribió el pasado 15 de agosto también en Twitter. Desde ese momento solo hubo que esperar unas horas más para que el remix de Mon Amour fuese una realidad, buscando repetir el éxito de las anteriores versiones en las que ha participado la catalana: Tu foto del DNI, con su gran amigo de la infancia Marmi (¡"desde los 6 años"!), y posteriormente Mándame un audio con Fresquito y Mango.

Esos cruces de palabras entre ellos han inspirado hasta la carátula de este nuevo single, una captura de pantalla de la conversación que ese mismo día 25 de julio mantuvieron Aitana y Zzoilo para confirmar que esta colaboración con sabor parisino iba a suceder de verdad. Y dado que a ella ya la conocemos más que de sobra, es hora de saber un poquito más sobre el otro gran protagonista de Mon Amour: Zzoilo.

Un valenciano viral a sus 21 años

Su denominación en la música es artística, aunque solo ha tenido que añadir una letra a su nombre de pila para formarlo. Él en realidad se llama Zoilo Tuñón Rosa y su nombre artístico fue algo obligado, ya que 'Zoilo' a secas estaba cogido en las diferentes plataformas como Spotify.

El joven Zoilo llegó al mundo un 29 de junio del año 2000, por lo que actualmente tiene 21 añitos. Y lo hizo en Valencia, lugar en el que sigue viviendo, aunque esta vez no en la ciudad sino en un pequeño municipio al norte de la 'terreta' llamado El Puig de Santa María. Allí se trasladó con sus padres siendo aún un niño, probablemente en busca de algo de tranquilidad que ahora necesitará más que nunca.

Zzoilo en una fotografía promocional. / Imagen cedida por Vespok 360

Antes de tener clara su vocación musical, Zzoilo probó suerte en multitud de ámbitos y aún hoy sigue compaginando esa pasión con sus estudios. Primero se formó como técnico de atletismo; posteriormente hizo el grado superior de imagen y sonido, y actualmente está arrancando en dirección de cocina. Tres mundos que nada tienen que ver entre sí y que dejan claro que el valenciano es un chico muy inquieto y curioso.

Pero también ha tenido tiempo para formarse en la música. En total han sido 4 años los que ha estado en una escuela de música y coro. Allí tuvo su primer contacto 'profesional' con la que ya sabía que era su gran pasión en la vida, según revela él mismo: "Cada dos meses me gustaría ser una cosa distinta, pero desde pequeño mi sueño han sido los escenarios y un micrófono delante".

Además, Zzoilo tiene muy clara cuál es la canción culpable de esa pasión por la música. Cuando tenía tan solo 8 años, comenzó a sonar en la radio de su coche el clásico Peter Pan de El Canto del Loco y su padre empezó a cantarla a pulmón. Esto llevó al pequeño Zoilo a coger el ordenador en casa y descubrir la discografía entera del grupo que lideró Dani Martín, un artista que se ha convertido desde entonces en el gran referente para él.

El paso definitivo y el mensaje oculto en sus canciones

La oportunidad de empezar a crear música propia le llegó de manera totalmente fortuita. En el último año, Zzoilo ha vivido en una residencia de estudiantes y allí ha conocido a VGBases, un productor musical cuyo nombre real es Víctor Galindo, y que se ha convertido en el gran aliado del cantante. De su mano nació Mon Amour y desde aquel momento ambos han seguido trabajando en más composiciones, con las que, en palabras de Zzoilo, buscan su "placer personal y en ningún momento un objetivo fijo más que pasárnoslo bien".

Zzoilo en una fotografía promocional. / Imagen cedida por Vespok 360

El objetivo de Zzoilo con su música es transmitir "buen rollo y cero dramas". Es, para él, una manera de exteriorizar sus sentimientos y de celebrar el amor libre, pero siempre de manera positiva y con buenas vibras. Si tenemos que llorar con sus canciones, que sea de alegría y felicidad, y no por ningún tipo de problema.

¿Y de qué forma ha cambiado su vida el exitazo de Mon Amour? Según reconoce Zzoilo, es algo que les acerca tanto a él como a Víctor a su gran sueño de dedicarse profesionalmente a la música. Además, ha advertido que 'se vienen cositas' y que esta nueva versión de su pelotazo con Aitana es solo el anticipo de muchas más composiciones en las que están ya trabajando y que verán la luz muy pronto.

¡No le pierdas la pista a Zzoilo, que va a seguir dando mucha guerra de ahora en adelante!