La doble de Karol G arrasa en TikTok: ¡son idénticas!

¿Alguna vez te has cruzado con alguien que te ha resultado familiar pero realmente era el doble de esa persona? Pues algo parecido debe ocurrirle a Victoria, una joven colombiana que perfectamente podría ser la hermana anónima de Karol G.

La joven, con el mismo look que el de la estrella de la música, está arrasando en las redes sociales. En TikTok ya supera el millón de seguidores y a diario recibe miles y miles de comentarios que destacan su gran parecido con la reggaetonera.

Victoria es una blogger que comparte diversos consejos de belleza y moda con los usuarios. Eso sí, no todos comparten la misma opinión sobre su supuesto parecido con Karol G. Hay muchos que no lo encuentran por ningún lado y se lo hacen saber públicamente. Ella no tiene pelos en la lengua y responde a todos.

De momento Karol G no se ha pronunciado al respecto de su doble influencer, aunque estamos seguros que, de encontrarse con su perfil, no tardaría en contactar con ella. ¡Son idénticas!

Poco más se sabe acerca de esta joven colombiana que está arrasando en las redes sociales. Lo que sí ha dejado claro es que no piensa escuchar a los haters y va a seguir compartiendo el contenido que a ella le apetezca.

Esto de encontrar dobles de los artistas en Tiktok no es nada nuevo. Violeta, una joven de Barcelona, también ha ganado miles de seguidores por su parecido con Aitana.

Y tú, ¿encuentras parecido entre Victoria y Karol G? ¿Qué otros dobles has encontrado por las redes sociales?