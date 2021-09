La tremenda pelea entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago saca los trapos sucios de ‘Ya es mediodía’

Ya es mediodía, el programa que presenta Sonsoles Ónega, no es el bálsamo de aceite que parecía, especialmente el Fresh, el último tramo del espacio donde se tratan temas de la crónica rosa. Y es que parece que Miguel Frigenti ha entrado a Secret Story con intención de sacar a la luz todos los trapos sucios del formato que produce Unicorn Content.

Empezó en su vídeo de presentación arremetiendo contra Miguel Ángel Nicolás, coordinador de la sección, y este jueves lo hizo contra Isabel Rábago, colaboradora de Ya es mediodía y ahora también compañera de concurso. "Es una persona que me hace la convivencia muy fácil, tenemos educación y no tengo ningún problema en interactuar con ella, pero como persona no me gusta. ¿Por qué estoy obligado a conectar y decir las cosas a la cara a una persona que verdaderamente no me interesa?", dijo Frigenti durante la gala.

"¿Achacas a Isabel Rábago que apoyara tu despido de algún programa?", preguntó entonces Jorge Javier Vázquez, enfadado a Isabel Rábago y haciendo que Miguel finalmente explotara. "¿Se te han olvidado los gritos que me pegabas en las reuniones por no defender a Alba Carrillo pedazo de falsa?".

La pelea, en vídeo

Y añadió lo siguiente (a gritos) cuando la periodista pidió que la productora de Ya es mediodía interviniera: "La productora no estaba en esas reuniones. En esas reuniones estábamos tú, yo, el coordinador y otra colaboradora. Estábamos en un cuarto cuatro personas donde tú me gritabas y me atacabas. Has sido más mala conmigo que la quina. ¡Me has hecho mucho daño y lo digo!".

¿Se pronunciará Ya es mediodía sobre esta trifulca?