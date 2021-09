Kiefer Sutherland, de llenar cines a llenar conciertos: el actor lanza el álbum musical ‘Bloor Street’

Cuando un actor o actriz es hijo o hija de una leyenda del cine, es difícil tener éxito sin que todo el mundo se pregunte hasta qué punto has sido enchufado en la industria por influencia de mamá o de papá. Kiefer Sutherland, sin embargo, se ha ganado por méritos propios ser uno de los artistas más reputados de su generación. Lógicamente ha ayudado que Donald Sutherland, su padre, sea una leyenda del cine, en un caso parecido al de Kirk Douglas y Michael Douglas, pero Kiefer se ha desenvuelto con soltura en todas las producciones en las que ha participado y se ha convertido en una estrella que brilla con luz propia.

Gran parte del éxito y reputación de las que goza hoy vinieron gracias a la serie 24, heredera del 11-S, donde el actor encarnó al emblemático agente a la Unidad Antiterrorista Jack Bauer, un tipo con pocos escrúpulos a la hora de combatir el crimen internacional.

Hizo este papel durante nueve años, de 2001 a 2010; luego participó en una película anexa a la serie, 24: Redención; en 2014 se sumó a los 12 episodios de 24: Vive otro día y desde hace varias semanas se rumorea que la serie podría volver a reactivarse para nuevas temporadas a lo largo de 2022. Sin embargo, a Sutherland hijo también lo hemos visto en la serie Sucesor Designado, en la Melancolía de Lars von Trier y, si uno rebusca en sus primeros papeles, encontrará que participó en joyas como Jóvenes ocultos, Dark City, Tiempo de matar o Algunos hombres buenos.

Su trayectoria profesional revela que es un actor polifacético, pero lo que muchos no saben es que ese talento no solo se extiende al mundo del cine, sino al de la música. Porque Kiefer Sutherland, además de una estrella de Hollywood que llena salas de cine, es un prestigioso cantante que también llena conciertos. De hecho, el actor ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, donde cosecha un cuarto de millón de seguidores, la salida de su nuevo disco, Bloor Street, y que viajará por todo el Reino Unido y Europa en un tour musical para presentarlo».

«El estreno de Bloor Street está previsto para enero de 2022 y a él le seguirá un extenso tour de 24 días», explica el artista. En las imágenes que ha compartido podemos ver y escuchar algunas de las piezas que incluirá este álbum, donde se mezcla rock indie y pop, y en las que Sutherland demuestra que tiene una voz muy buena para este tipo de registros.

Kiefer Sutherland - Something You Love (Official Video)

Además, este no es su primer álbum, ya que en 2019 lanzó Reckless & Me y en 2016 se volcó en Down In A Hole, donde ya comenzó a demostrar su talento como vocalista. Y tú... ¿Conocíais la faceta más musical de Jack Bauer?