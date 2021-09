La Ross María: “Siempre supe que iba a tener éxito cantando o componiendo para otros artistas”

Quédate con su nombre porque está dando mucho que hablar. La Ross María ha llegado a la industria para quedarse. Esta dominicana de tan solo 17 años ha irrumpido en la escena musical muy fuerte. Su primer single, Tú vas a tener que explicarme, se ha convertido en todo un himno de desamor en tan solo un año. Pero si ha habido un tema que la ha hecho posicionarse como una de las grandes promesas latinas del año ha sido, sin duda, el tema Mi regalo más bonito. La canción suma más de 150 millones de reproducciones solo en Youtube. Y no nos extraña.

Pero la cosa no se queda ahí. La joven ha cumplido su sueño (y el de toda una generación) al cantar con el rey de la bachata, Romeo Santos, en la versión remix de Tú vas a tener que explicarme. Y esto solo es la punta del iceberg de todo lo que está por venir.

La Ross María solo está empezando. Con un estilo marcado por su pasión por el freestyle y formando parte de la escena de estrellas femeninas que está surgiendo en República Dominicana, esta chica va a dar mucho que hablar. Para charlar con ella sobre sus planes musicales, la joven se ha conectado a charlar con LOS40 Urban.

Pregunta (P): ¿Qué tal Ross Maria? ¿Estás en México, en República Dominicana?

La Ross María: Estoy en República Dominicana. Llegué hace solo dos días.

P: ¿Has estado grabando nueva música?

La Ross María: Sí, efectivamente. Hemos grabado muchísimas canciones y esperamos que os gusten cuando salgan. Yo sé que así será. Estoy muy feliz.

P: Mi regalo más bonito te cambió la vida hace tan solo un año. ¿Qué supuso para ti aquella canción?

La Ross María: Es que fue mi regalo más bonito. Es mi mayor éxito y surgió a través de un freestyler que vino por unos vídeos cortos que yo hacía hace tiempo para Instagram. Empecé con los 14 y ahora tengo 17. Yo lo canté en un live cuando simplemente era un rapeo de un minuto. La partecita del coro se volvió viral porque ese live lo grabaron y lo subieron a TikTok. A la gente le fue gustando y dije que teníamos que grabar esta canción. Ese fue mi regalo más bonito y lo será para toda la vida porque me di cuenta de que era un éxito cuando en el estreno del vídeo de Youtube logramos conectar a más de 15 mil personas.

P: ¿Tenías claro que querías dedicarte a la música?

La Ross María: La mayoría de mis éxitos son canciones muy conocidas en mi país. Es verdad que fueron escritas hace tiempo en mis freestylers. O sea, yo siempre supe que iba a tener éxito cantando o componiendo para otros artistas. Siempre he confiado en mí. Eso me ha hecho ver que sí se puede. Voy a seguir trabajando.

P: Mi regalo más bonito va por los 150 millones de reproducciones en Youtube ¿eres de las que se fija en los números de streams?

La Ross María: Y eso solo en mi canal. Si lo ves en otros canales sigue habiendo más. Pero sí, tiene muchos. Es verdad que es un orgullo y da satisfacción. Es por lo que realmente hace uno música.

P: Se ha convertido en un himno para todas aquellas mujeres que se han sentido engañadas, ¿tenías esa intención?

La Ross María: No, simplemente soy yo. Pero me alegro de que tenga este mensaje.

P: A la hora de ponerte a componer, ¿cómo es el proceso? Hablas mucho de amor y relaciones, ¿es importante inspirarse en la vida para escribir?

La Ross María: Sí, he hecho canciones que me he inspirado en mi vida. Creo que hablo de cosas que me han pasado durante estos años. Con mi último tema 50/50 es algo que no me ha pasado a mí, pero es algo que a todo el mundo. Busco la manera de que la gente se identifique.

P: Hay dos moods en tus canciones: las románticas como Mi plan contigo y Quiero verte y las despechadas como 50/50 o Mi regalo más bonito. ¿Qué tipo de canciones te cuesta menos escribir?

La Ross María: En las dos. Siento que la letra me fluye así. Las dos las escribo con mucho sentimiento. Puedo escribir bachata, trap… lo que el público quiera.

P: Con 17 años y varios éxitos a tus espaldas, ¿hay presión por las expectativas que puedan tener sobre ti?

La Ross María: Sí. No tanto como asimilarlo porque al final es la vida que sueña un artista. Realmente sí que ha sido difícil al principio porque hay presión, pero luego relajas y te acostumbras.

P: Has trabajado con Romeo Santos, ¿en qué momento se une en el remix de tu canción?

La Ross Maria: Fue toda una gran sorpresa. Nadie se lo podía imaginar. Cuando empecé, a los pocos meses, me dijeron que iba a grabar el remix de Tu Regalo más bonito junto a él. No me lo creía. A pesar de la distancia, pudimos hablar. Me llamó por facetime y me costó asimilarlo. Se montó en la canción super rápido y conectamos muy rápido. Hubo una gran química en el vídeo a pesar de que estuvimos solo por pantalla. Siempre estaré eternamente agradecida por esa humildad. Lo adoro muchísimo.

P: Además, en el remix Tú vas a tener que explicarme, habláis sobre un tema tabú como puede ser una relación entre una chica menor y un hombre mayor de edad. ¿No tuvo problema en grabar esta canción?

La Ross María: Sí. Él es tan profesional que nunca en la canción se excedió por el hecho de que yo sea menor de edad. Pero la canción habla de amor entre dos jóvenes. Él siempre mantuvo su posición de ser adulto y yo una menor. Tener nuestros límites. Admiro muchísimo esa profesionalidad. Dio mucho que hablar la manera en la que él respetó los limites que habóa que respetarse.

P: La Perversa, Tokischa, Chelsy… estáis saliendo grandes artistas femeninas de la escena urbana dominicana. ¿Cómo estás viviendo esta escena musical femenina de tu país?

La Ross María: Veo todo en las redes y me siento bien de que las mujeres en República Dominicana se estén apoderando. Es algo muy poco común aquí. Es muy lindo como las mujeres cantan. Somo féminas que hacemos lo que queremos y cumplimos nuestros sueños. No estoy sola y eso sienta muy bien.

P: Tienes varias canciones fuera, ¿tienes pensado sacar un álbum en los próximos meses?

La Ross María: Sí, estamos trabajando en ello ya. Tenemos varias colaboraciones importantes. Tenemos ese factor sorpresa que os va a encantar.

P: ¿Te veremos en España prontito?

La Ross María: Me encantaría ir ahora mismo. Cuando Dios quiera y pueda ir, te lo juro.