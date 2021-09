Shakira enternece con su reflexión sobre la vida y el legado que podemos dejar inspirada por su padre

El pasado 6 de septiembre, el padre de Shakira cumplió 90 años, una edad para celebrar y reflexionar y eso es lo que ha hecho la colombiana, unos días después de haber celebrado su fiesta. Y lo mejor de todo es que ha querido las conclusiones que ha sacado de darle vueltas a este asunto.

“Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor”, confesaba sobre el origen de estos pensamientos.

Un amor que no tiene que ver con el éxito del que disfruta como cantante. “No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano. Habré escuchado a los otros lo suficiente cuando una pena les afligía? Celebrado sus alegrías, entendido y perdonado sus limitaciones?”, se preguntaba.

Aluvión de preguntas

Y no es sólo eso lo que le preocupa, lo cierto es que se ha hecho muchas preguntas: “Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces?”.

Es consciente de que la vida es corta y que hay que dejar el mejor legado posible. “Dicen que la vida es un estornudo, pero quizá uno con él se puede contagiar de alegría a muchos. Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite”, continuaba reflexionando.

Amor de hija

Y es que solo tiene palabras de cariño hacia su padre. “Los que le conocemos sabemos cómo hace sentir únicas y especiales a cada una de las personas que encuentra a su paso. Les mira a los ojos, les escucha, les aconseja, conecta, ama. Ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas”.

También es consciente de que el tiempo pasa y que su padre ya no posee las mismas cualidades que cuando era joven: “A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia. Suele ocurrir que, con los años, nos abandona primero aquello que ocupa nuestra periferia. Pero ante todo pronóstico, en un ser irrepetible como él, sé que permanecerá lo intrínseco, lo primario; su capacidad de expresar y sentir el amor, su alegría, su luz, su carisma, y sobre todo su ritmo!”.

Sabe que por muchos años que pasen, hay algo que siempre perdurará en su padre. “Porque lo verdaderamente importante no se lo devoran ni las fauces del tiempo. Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos y sino que se lo pregunten a Don Wi! Ay cosita linda papá!❤️”, terminaba su reflexión llena de amor.

No faltaban los primeros comentarios de amigos y conocidos, llenos del mismo amor y respeto. Sara Carbonero compartía un corazón rojo muy significativo, mientras Alejandro Sanz definía al padre de Shakira como “El caballero!!! 🙌”.