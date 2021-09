Aitana, Lil Nas X, Alizzz, C. Tangana y Sebastián Yatra llegan con sus nuevas canciones

La semana ha llegado a su fin y eso solo puede significado una cosa: llegan las nuevas canciones de nuestros artistas favoritos. Y es que no importa cuántos temas aterricen a las listas este viernes, ya que siempre encontrarás uno que te cautive por completo.

El pasado 10 de septiembre fueron J Balvin, Ed Sheeran, Lana del Rey, Bely Basarte y Lisa de BLACKPINK algunos de los que llenaron de ritmo nuestro fin de semana. Pero, ¿a quiénes les toca hacerlo este 17 de septiembre? ¡Dale al play y descúbrelo!

Viernes 17 de septiembre

Aitana - Berlín. LA artista vuelve dispuesta a seguir conquistando todas las listas de éxitos. Berlín es el título del nuevo sencillo con el que pretende estar muy presente este otoño. Su hipotética ruptura con Miguel Bernardeau fue la principal inspiración de esta canción en la que vuelve al pop urbano que ya escuchamos en Spoiler.

Lil Nas X - That's What I Want. El rapero ha estrenado su álbum Montero, y una de las canciones que incluye en su repertorio diverso es That's What I Want. Con unos sonidos pop de lo más pegadizos, el rapero habla de su deseo de encontrar el amor, algo que no le resulta nada fácil.

Alizzz, C. Tangana - Ya No Vales. Todos esperaban el regreso de este combo imparable de artistas y al fin lo han hecho realidad. María León es la protagonista de su videoclip, pero el tema principal es la crítica a la fama y los cánones de belleza tan exigentes que existen en la sociedad.

Sebastián Yatra - Tarde. El colombiano sorprende con una bonita balada que habla de una historia de desamor en la que dos personas toman caminos separados. "No sé si es ahora o ya es muy tarde. Ese es el precio de ser cobarde", dicen algunos de sus versos.

Ozuna - La Funka. Con una fusión de sonidos tropicales y urbanos, el reggaetonero aterriza este viernes en las listas de las plataformas digitales para llenarlas de ritmo. La Funka llega cargada de buen rollo para hablar de la sensación de sentirse enamorado.

Lady Gaga, Tony Bennett - Love For Sale. Ambos artistas van a unirse de nuevo en un álbum colaborativo. Verá la luz el próximo 1 de octubre, pero mientras tanto han adelantado algunos de sus sonidos. en agosto ya escuchamos I Get a Kick Out of You, y ahora aterrizan con este tema de jazz que habla de cómo una chica pone en venta su amor. ¿Quién será el/la valiente que lo compre?

Enrique Iglesias - Pendejo. El cantante ha lanzado la primera parte de su último álbum de estudio. Entre las canciones que incluye se encuentra la de Pendejo, que habla de ese deseo de volver a encontrarse con la chica que le robó su corazón. Él sabe que si la ve, va "a caer como un pendejo".

Álvaro de Luna - París. Otro que viaja a una ciudad europea para presentar su nuevo tema es Álvaro de Luna. Él apuesta por la capital francesa, lugar que va a conquistar con la persona que ama. Sin duda, este viernes de novedades llega cargado de mucho amor.

Jonas Brothers - Who's In Your Head. Este trío de hermanos está de regreso con un nuevo éxito. Se trata de un tema que ya adelantaron en su actuación en Colorado en septiembre de este año, pero al fin ha visto la luz oficialmente. En su letra se preguntan si la persona con la que están sigue pensando en su ex o, por el contrario, están enfocados por completo en su relación.

Bizarrap, MHD - Music Sessions, Vol. 44. El exitoso productor argentino invita por primera vez a un artista francés para batir récords. Con una camiseta del PSG, equipo que ha fichado a Messi, el artista se deja llevar por los sonidos del trap afro que tanto le caracterizan.

Marlon - Chamberí. La banda asturiana está de enhorabuena. Ha estrenado su álbum Marlon, y una de las canciones que incluye es esta que hace referencia a un distrito de Madrid. Se trata de una bonita balada perfecta para dedicarle a la persona que amamos.

G-Eazy, Demi Lovato - Breakdown. Con una fusión de rap y pop, estos artistas se unen por primera vez para hablar del lado oscuro de la fama. Y es que la vida privada de todos aquellos que están expuestos a los focos desaparece una vez que te adentras en este universo.

Otros artistas que llegan al viernes con sus nuevas canciones son Marc Seguí y Xavibo con (: cara :), Ptazeta y Juacko con Ri Ri, Lukas Graham con Call My Name, Tu Otra Bonita y Valeria Castro con A Poco y Roy Borland con q c**o nos pasa?.