10 canciones legendarias que son el ‘sample’ de otra composición anterior

Existen melodías tan reconocibles, que cuando aparecen por sorpresa en otra canción distinta descubres enseguida que ya las habías escuchado antes. Es lo que sucede con los llamados 'samples', fragmentos de la música o la letra de una canción que se toman prestados para formar parte de una segunda composición. Una práctica que está especialmente en auge en los últimos tiempos, pero que no es nueva.

Ya en las décadas pasadas se llevaba muy a cabo, pero no por la falta de originalidad de sus autores. En ocasiones, estos sampleos tenían su origen en una profunda admiración de un artista o grupo por la canción elegida para reinterpretarla. Es, por tanto, una forma de homenaje hacia ella, aunque no siempre se cuenta con el debido permiso para utilizar esa otra obra y esto puede acarrear problemas legales.

Te traemos 10 ejemplos de canciones que escuchas cada día en LOS40 Classic y que están basadas a su vez en otras composiciones y artistas que seguramente también conozcas.

1. Ice Ice Baby (Vanilla Ice) y Under Pressure (Queen y David Bowie)

Dos canciones nacidas en la misma década: los 80. Un rapero llamado Robert Matthew Van Winkle y bajo el nombre de Vanilla Ice saltó a la fama de manera absolutamente inesperada por culpa de una canción con guiño a su nombre artístico, lanzada en 1989. Y helados dejaría probablemente a Freddie Mercury y a Bowie en un principio, porque utilizó la base instrumental de su premiada colaboración Under Pressure sin que inicialmente recibiesen ningún tipo de crédito por ello. Tras alcanzar el éxito mundial, a Vanilla Ice no le quedó otra que incluirlos entre los autores del tema y compartir con ellos sus ganancias. Además, llegó al número 1 de LOS40 en febrero de 1991.

2. Gangsta's Paradise (Coolio) y Pastime Paradise (Stevie Wonder)

Coolio es otro rapero que, con el tiempo, podemos considerar un clarísimo 'one hit wonder'. El californiano publicó en 1995 una canción que aún a día de hoy sigue considerándose uno de los grandes himnos del hip-hop mundial, especialmente después de formar parte de la banda sonora de la película Mentes Peligrosas. Pero su recordado instrumental no es original, sino que esos violines y su estribillo nos hacen viajar hasta 1976 con una composición del mismísimo Stevie Wonder: Pastime Paradise. De hecho, de ese estribillo solo cambió la palabra 'pastime' por 'gangsta', así que no es difícil pensar en el tema de Coolio al escuchar la canción firmada por Stevie.

3. Hung Up (Madonna) y Gimme! Gimme! Gimme! (ABBA)

Probablemente sea uno de los samples más recordados de toda esta recopilación, ya que has escuchado ambas canciones en LOS40 Classic. Eso sí, también es una de las que presenta una mayor diferencia entre sus fechas de publicación: 26 años tuvieron que pasar desde que los suecos ABBA lanzasen en 1979 otro de sus pelotazos de pista de baile, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), hasta que en 2005 otra gran artista como Madonna decidió utilizar su característica melodía para el que es el mayor éxito de la estadounidense en la década de los 2000: Hung Up. Ella sí pidió todos los permisos pertinentes al grupo sueco para usar su obra, aunque le costó lo suyo convencerlos al principio por no ser muy amigos de estas prácticas. Hung Up consiguió nada menos que seis números 1 diferentes en LOS40 entre los últimos días de 2005 y los primeros de 2006.

4. Don't Stop The Music (Rihanna) y Wanna Be Startin' Somethin' (Michael Jackson)

No nos alejamos mucho en el tiempo, porque en el año 2007 apareció en nuestras vidas la que enseguida se convertiría en una de las personalidades más importantes no solo de la música, sino de todo el mundo de la fama. Desde Barbados llegaba Rihanna con temas tan legendarios como Umbrella o este Don't Stop The Music en el que reivindicaba que la música siga sonando para siempre. Y para ello, qué mejor que hacer un guiño al rey del pop en el final de ese éxito. Los míticos coros del Wanna Be Startin' Somethin' de Michael Jackson aparecen sampleados para invitar a bailar a todo el mundo con las canciones de RiRi.

5. Like Toy Soldiers (Eminem) y Toy Soldiers (Martika)

En unos tiempos en los que todo lo que hiciese Eminem se convertiría automáticamente en éxito, el rapero decidió basarse en otro himno ochentero para una canción que cuenta con más de 400 millones de reproducciones en YouTube. La voz de la cantante de sangre cubana Marta Marrero, alias Martika, se escucha entre los versos rapeados del artista llamado Marshall Mathers. El tema original, Toy Soldiers, fue lanzado en 1989, y este sample llegó 15 años después, en 2004. Una práctica que no era nueva para Eminem, pues ya lo escuchamos, por ejemplo, en su himno Stan y la colaboración de Dido cantando parte del estribillo de su tema Thank You.

6. Harder, Better, Faster, Stronger (Daft Punk) y Cola Bottle Baby (Edwin Birdsong)

El dúo de productores franceses siempre ataviados con unos enormes cascos de motorista ha anunciado en este 2021 su separación definitiva, para sorpresa de todos sus fans. Afortunadamente, dejan como legado una lista interminable de grandes éxitos, entre los que hay que incluir su tema Harder, Better, Faster, Stronger del año 2001. Y que no te engañe el rollo electrónico que siempre le han puesto los Daft Punk a sus canciones, porque la base es de un tema funky. Concretamente, un clásico de 1979 llamado Cola Bottle Baby y firmado por el músico estadounidense Edwin Birdsong.

7. Everything's Gonna Be Alright (Sweetbox) y Suite para orquesta Nº3, Aire (Johann Sebastian Bach)

¿Quién nos iba a decir que un clásico de finales de los 90 se atrevería a samplear al mismísimo Bach? Es lo que ocurrió con un proyecto musical originario de Alemania y llamado Sweetbox, que se hizo popular en 1997 gracias al tema de hip-hop Everything's Gonna Be Alright. En él aparece la inconfundible melodía del 'aire' de la Suite para orquesta Nº3, creada por un músico compatriota, pero del que les separan más de dos siglos en el tiempo. Y con ella alcanzaron el número 1 de LOS40 el día 21 de marzo de 1998.

8. Bitter Sweet Symphony (The Verve) y The Last Time (The Rolling Stones, versión orquestal de Andrew Loog Oldham)

También en la década de 1990 llegó a nuestras vidas otro clásico con sonidos de orquesta y un riff de apenas 6 segundos tocado por un violín. La 'sinfonía agridulce' fue publicada en 1997 y para ello se basaron en la versión orquestal que había aparecido solo un año antes de un clásico sesentero de los Rolling Stones, The Last Time. La orquesta de su propio exproductor Andrew Loog Oldham fue la encargada de tocar ese instrumental que The Verve popularizó con su sampleo, pero esta vez los acontecimientos sucedieron a la inversa: el grupo británico dio créditos inicialmente a Mick Jagger y Keith Richards por haber usado esa melodía que realmente no era suya, así que años después (en 2019) anunciaron que se desprendían por completo de su acreditación en Bitter Sweet Symphony; esto sí que es un final amistoso. El 20 de diciembre de 1997 se hicieron con la máxima posición en la lista de LOS40, arrebatándosela curiosamente a los Rolling con su Anybody Seen My Baby.

9. Rapper's Delight (The Sugarhill Gang) y Good Times (Chic)

Estas dos canciones, también muy recordadas con el paso de los años, son las que poseen una menor diferencia temporal entre el tema original y el sampleado. Solo un verano, el de 1979, separó el clásico Good Times de Chic de la canción firmada por el trío urbano The Sugarhill Gang y en la que utilizaban su melodía. Seguramente por las prisas en lanzarla, no realizaron todos los procedimientos adecuados para acreditar al grupo de Nile Rodgers como autores originales de la composición y estuvieron a punto de ser demandados por infracción de sus derechos de autor, pero finalmente se resolvió también de manera amistosa.

10. Aserejé (Las Ketchup) y Rapper's Delight (The Sugarhill Gang)

Si has llegado hasta este artículo buscando el significado del mítico estribillo del Aserejé, sigue leyendo. Porque tiene mucho que ver con esta clasificación de samples clásicos, y más exactamente, con el tema anterior. Esta vez la base sampleada no está en la melodía, sino en la letra. Y es que muchos años después del exitazo de las hermanas Muñoz (fue número 1 de LOS40 en el verano de 2002), por fin supimos que su incomprensible letra es, en realidad, una reinterpretación de los primeros versos del Rapper's Delight de The Sugarhill Gang. Eso sí, cantados por una persona con más bien poco dominio en la lengua de Shakespeare.