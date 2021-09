Melendi explica su ‘encontronazo’ con personal de seguridad de un concierto

El Melendi del 2021 ya no es el Melendi que conocíamos hace unos años en los que ocasionalmente era protagonista de una sonada polémica en los titulares de la prensa nacional. Sin embargo, en la última gira del solista asturiano ha habido un percance que el cantante ha tenido que explicar para todos sus seguidores y para todos los medios de comunicación.

Todo sucedió en la última canción que el intérprete realizó en Alicante hace algunos días. Ya han sido muchos los incidentes protagonizados por público que se levanta durante un show y eso es algo que el personal de seguridad intentó evitar a toda costa durante el directo del músico de Oviedo.

Según los testigos que comentaron el altercado en las redes sociales "una mujer se levantó de la silla para saltar. Un vigilante se acercó y la empezó a agarrar bruscamente haciéndole daño". Fue entonces cuando Melendi paró el concierto y se bajó del escenario hecho una furia al grito de "no toques a la gente, gilip***as; no toques a la gente, hombre... Vete para allá, imbécil" le espetó el solista.

El entorno del músico y el restante personal de seguridad tuvieron que calmar a los protagonistas evitando que el incidente fuese a más y llegase al plano físico. Varios días después, Ramón Melendi trató de explicar todo lo sucedido durante otro de sus directos.

El público en Salamanca y todos los de las redes sociales que vieron el vídeo de la explicación pudieron ver cómo el asturiano intentaba explicar la situación. Básicamente Melendi ha intentado quitarle hierro al asunto aunque el enfrentamiento fuera grave.

"Lo del otro día en primera fila simplemente fue un pequeño desajuste que a mí no me pareció del todo bien, y a lo mejor salté de manera demasiado efusiva. Sin embargo, esto no tiene que empañar la maravillosa gira en la que por fin hemos vuelto a tener contacto" confirmó Melendi ante sus seguidores.

Queda claro que el de Oviedo ha preferido intentar pasar página cuanto antes a un desafortunado incidente protagonizado por su público en un descuido del protocolo que la seguridad intentó evitar de una manera demasiado efectiva. Ante esa situación, Melendi intentó defender a sus seguidores quizá añadiendo más fuego a la hoguera. El intérprete prefiere quedarse con su reencuentro con el público al que no deja de ofrecerle nueva música.