Nuria Roca muestra el desastre de su casa con el que muchos se han sentido identificados

Nuria Roca tiene una temporada potente por delante. Su vuelta al cole ha sido para preparar el programa que está a punto de estrenar en La Sexta los domingos por la tarde que llevará por título su propio apellido. En esta ocasión La Roca no será Dwayne Johnson, sino la que, de momento, es colaboradora de El Hormiguero.

Y como en muchos hogares, septiembre ha comenzado como si un terremoto hubiera asolado nuestras casas. Vuelta de las vacaciones, cambio de armarios, comienzo de colegios y trabajos… un maremágnum de cosas pendientes que dejan poco tiempo para nada. De ahí que, si miramos de puerta para adentro, en muchas casas, podremos ver el mismo desastre que el que hay en casa de Nuria Roca.

Ella es madre de tres niños y mujer trabajadora y eso deja poco tiempo para poner orden en casa. “…para que veáis el nivel de desastre que tengo en casa… 🤷🏻‍♀️🙄”, compartía en redes junto a una fotografía en la que podemos verla en el salón con ropa, mochilas y bolsas tirados por el suelo.

Una imagen muy común

Una estampa con la que muchos y muchas se habrán sentido identificados. “Ye lo que hay!!! 👏🏻👏🏻🤣🤣🤣🤣”, comentaba la influlencer Isasaweis. “👏👏👏 yo igual!❤️”, añadía la actriz Belén López. Y no eran las únicas, muchas de sus seguidoras agradecían una imagen tan cargada de verdad y autenticidad.

Esto nos ayuda a ver que todos somos normales, especialmente las que somos madres y trabajamos fuera de casa.

Me consuela..😂

Ver q no soy la unica me da vida!!! ❤️❤️❤️😂😂🙏💪

Menos mal@que no eres tan perfecta 😍

Septiembre así estamos todos…

Nuria si eso es desorden en la mia no se puede entrar 🤣🤣🤣🤣besines❤❤

Un calzado llamativo

Aparte del desorden, que a algunos no les ha parecido tanto, hay algo que ha llamado la atención de varias personas, empezando por la actriz Antonia San Juan que no dudaba en expresar: “Que lindas las cholas 😂❤️”. Para el que no entienda su lenguaje, se refiere a las sandalias.

No es el único comentario que hace referencia a sus chanclas fucsias que no han pasado desapercibidas. Está claro que el desorden no se ha llevado la atención de todos.