Fani Carbajal y Gonzalo Montoya protagonizan un primer círculo de fuego muy tenso en ‘La última tentación’

Durante su paso por La isla de las tentaciones, Fani Carbajal demostró que era una mujer con carácter y diferente. Puede que por eso haya sido la primera en entrar en el círculo de fuego de La última tentación. Un punto de inflexión con su cuenta pendiente, en este caso, Gonzalo Montoya.

Fue un encuentro tenso y es que tienen una mochila bien cargada. Su historia comenzó cuando Christofer y Gonzalo se convirtieron en buenos amigos dentro del programa. El sevillano le dio todo su apoyo moral cuando tuvo que presenciar los cuernos que le ponía su chica.

Eso sí, fue una amistad temporal porque una vez de regreso a España, cuando Christofer decidió volver con Fani, su amigo no lo entendió y llegó el distanciamiento.

Hay diferencias que resolver y llegó el momento de hacerlo. Fani llegaba al círculo y se encontraba con Sandra Barneda. “Tengo miedo de que Christofer pueda cruzar la línea. También de que le haya podido sentar mal que haya podido bailar con los compañeros, pero no he hecho nada malo, no he cruzado ninguna línea, aunque tengo más miedo de lo que haya podido hacer él”, le decía a la presentadora.

Sandra le explicaba el funcionamiento del círculo. Le recordaba que cuando Gonzalo entrase tenían que mirarse a la cara, darse tiempo y permanecer dentro del fuego que solo se apagaría cuando terminase el cara a cara y solo faltara tomar una decisión.

Encuentro tenso

Su encuentro no fue nada fácil. “¿No te da vergüenza hacerle pasar al pelele que tienes como novio por lo mismo que ya pasó? Con lo que ya ha pasado, que tiene menos maldad que un león vegano, ¿y volver aquí con todo lo que te has reñido de esa persona? Ojalá te ponga los cuernos”, le decía Gonzalo.

“¿Tú eres un santo? ¿No le has puesto los cuernos a Susana nunca? Porque eres un sinvergüenza, por eso te dejó”, le respondió una cabreada Fani. "Susana no ha vuelto contigo porque tú eres malo", señalaba sobre la diferencia que había entre él y ella.

“Yo con Christopher estoy mejor que nunca”. Fani era rotunda cuando Gonzalo Montoya le preguntaba si estaba cien por cien enamorada de Christofer.

Cuando el sevillano le preguntaba si no le daba miedo que Christofer hiciera lo mismo que ella hizo en la anterior ocasión, es decir, liarse con otra persona, ella fue sincera: “Absolutamente, porque le quiero”.

Fani le acusó de haber sido infiel a Susana Molina, la que fue su novia durante varios años hasta que rompieron en el programa. Le recordó que ella vivió en Sevilla. El entendimiento entre ambos parece complicado. “Eres despreciable, qué pena de hombre, qué pena de ser”, le decía ella totalmente indignada.

La decisión final

En ese momento llegaba al círculo Sandra Barneda y Fani se derrumbaba y soltaba las primeras lágrimas. “Que siempre está igual Sandra, cada vez que me ve es machaque, machaque, machaque, como si se lo hubiera hecho a él, como si yo le hubiera hecho daño a él”, explicaba.

“¿Merece Gonzalo una última oportunidad?”. Esa era la pregunta clave de este círculo de fuego y le tocaba a Fani responder: "Tenemos que seguir hablando y creo que merece una segunda oportunidad. Me tiene que conocer, no me conoce. Que me entienda y que pare. Por eso necesitamos seguir hablando. Yo no soy mala Sandra, pero quiero que pare de meterse conmigo y con Christofer, de acusarme".

Gonzalo mostraba su descontento porque fuera ella la que tuviera la potestad de decidir si él se quedaba o no. Un privilegio de Fani por haber sido la primera en entrar en el círculo.

¿Lograrán algún día llegar a un punto intermedio?