Marta da su opinión (y hace algún spoiler) de 'La última tentación': "El amor de la vida de Lester soy yo"

Como era de esperar La última tentación, la primera secuela de La isla de las tentaciones, aterrizó anoche en Telecinco como lo más comentado de la actualidad televisiva. El reencuentro de cinco parejas con sus “asuntos pendientes” del pasado, es decir, anteriores concursantes con los que han tenido una relación sentimental, un lío amoroso o algún tipo de polémica, vino repleto de salseo (y de memes) y no tardó en convertir a algunos de sus protagonistas, como a Lucía, en trending topic.

Un programa que se grabó en República Domincana hace ya varios meses, por lo que, sus protagonistas tienen que tener cuidado de no revelar qué pasa en estos momentos con su vida sentimental, vigilar sus redes sociales y cualquier elemento que pueda servir de pista. Todo con el fin de evitar los tan temidos spoilers.

Pues bien, en medio de este panorama y tras el estreno del primer episodio y haber visto el avance del siguiente (que promete mucho), Marta Peñate ha decidido hacer un vídeo para su canal de Mtmad en el que habla sobre cómo ha sido su experiencia en La última tentación como “asunto pendiente” de Lester, su exnovio con el que compartió once años de un noviazgo que llegó a su fin en La isla de las tentaciones 2.

Cuidado: viene algún que otro spoiler de 'La última tentación'

“Voy a hacerles un resumen de este primer capítulo”, comienza la exconcursante de Gran Hermano. “Me habéis preguntado cómo me he sentido siendo el asunto pendiente de Lester. Mi actual pareja (Tony Spina) no hubiera ido a La isla de las tentaciones y no me quedaba otra que ir como asunto pendiente de Lester", es decir, con estas inocentes palabras, Marta Peñate ya ha dejado claro que su novio, a día de hoy, sigue siendo Tony Spina. De esta forma, podemos intuir que entre ella y Lester no ha pasado nada nuevo o, al menos, no parece que hayan cruzado los límites establecidos.

Justo después, Marta dice sin pelos en la lengua todo lo que piensa de su exnovio y su nueva pareja, algo que no es la primera vez que ocurre tras un año de vaivenes televisivos a sus espaldas: "Todos sabemos que Lester y Patri sin mí no se comen un colín. Pero no pasa nada, con todo mi amor y respeto hacia ellos, pero televisivamente no es que sean la bomba. Y todo sabemos que Lester no está ahí por desparpajo. Vamos que Lester está ahí por mí y Patri también”, ha dicho Marta. “Ellos dos no hubieran tenido cabida en La última tentación si esta señora (señalándose a sí misma) no hubiera ido. Yo no soy protagonista absoluta porque no voy con ninguna pareja, pero como persona televisiva yo valgo más que ellos”, continúa dando su opinión sobre el casting del programa.

Un vídeo en el que Marta también ha rememorado su paso junto a Lester por el reality Solos, donde convivieron únicamente los dos. Pese a que allí, al parecer arreglaron las diferencias, luego todo se torció de nuevo: Cuando se enteró de que iba a La última tentación me estuvo buscando en redes y diciendo tonterías de las suyas. “Yo creo que el amor de la vida de Lester soy yo. Pienso que él en el fondo lo sabe y él sabe el daño que me hizo previamente a entrar a La isla de las tentaciones. (…) Entonces yo creo que el llora porque sabe que ha hecho daño a una persona que ha querido muchísimo y yo creo que el amor de su vida soy yo, pero es que es obvio”, continúa respondiendo tajantemente a algunas preguntas de sus seguidores.

Mayka y ella, unidas en 'La última tentación' por el mismo hombre

Actualmente (concretamente a día de hoy, tal y como la propia Marta ha dicho), Tony Spina es su novio, pero antes, tuvo una relación con Mayka. Razón por la que la convivencia entre las dos concursantes parece que no ha sido del todo buena: "No odio a Mayka, pero es una persona con la que no me es agradable convivir (…) Para discutir con ella tiene que estar a mi nivel y ella no está a mi nivel. Siempre que la dices algo intenta dar pena o se pone a llorar, entonces no tiene sentido”.

Marina, su gran sorpresa de la edición

La concursante ha explicado que con Marina ha flipado. “Pensaba que era la típica tía egocéntrica y de repente me encontré con una Marina totalmente diferente. Me parece una tía súper madura. Me encantó, creo que es la persona que más me ha sorprendido en La última tentación. Es una de las únicas personas que me llevó de allí”, ha dicho en su vídeo haciendo algún que otro avance sobre las posibles alianzas de La última tentación.