Muere Willie Garson, de ‘Sexo en Nueva York’, a los 57 años

Sexo en Nueva York es una de las series más emblemáticas de la historia de la televisión. La comedia dramática y romántica conquistó a millones de personas en todo el mundo. Tanto es así que la plataforma de HBO está trabajando en la secuela And Just Like That, que llegará a finales del 2021.

Pues bien. Los seguidores de la historia de Carrie y sus amigas están de luto. Willie Garson, que interpretó al mejor amigo de la protagonista, ha fallecido a los 57 años. Según TMZ, aunque no se han confirmado las causas de la muerte, hay que tener en cuenta que el actor se encontraba en una lucha contra el cáncer.

Su hijo, Nathen Garson, ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido unas bonitas palabras dedicadas a su padre. "Te quiero tanto, papá. Descansa en paz y estoy agradecido de que hayas podido compartir todas las aventuras conmigo y que hayas podido cumplir tanto. Estoy muy orgulloso de ti. [...] Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida y lista que he conocido", dicen algunas de sus palabras.

Willie se puso en el papel de Stanford Blatch, íntimo amigo de Carrie, desde 1998 hasta 2004. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos por los espectadores. Tanto que no imaginaban el transcurso de la historia sin él.

Su personaje fue cogiendo cada vez más fuerza hasta protagonizar un romance con Marcus Adente, bailarín de Broadway. Fue entonces cuando la presencia de Stanford en los episodios se volvió cada vez más necesaria. Ahora Willie estaba trabajando en esta secuela que llegará a las pantallas a finales de este año.

HBO, la plataforma para la que ha trabajado durante 25 años, ha querido recordar también el legado del actor en sus redes sociales. "Willie Garson era en vida, como en la pantalla, una luz para todos en este universo. Creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia por casi 25 años. Tenemos una profunda tristeza al conocer su fallecimiento y extendemos nuestras condolencias a su familia y allegados", declara la plataforma.

La que también se ha despedido de Willie es Cynthia Nixon, que interpretó el papel de Miranda Hobbes en la serie. "Todos amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en pantalla y en la vida real", dicen algunas de sus palabras.

No hay duda de que la consternación se ha apoderado de los seriéfilos, de los personajes de esta serie y de sus fans. Descansa en paz, Willie.