Ana Guerra explica el significado de su nueva canción Qué sabrán

La nueva canción de Ana Guerra ya está aquí. La cantante acaba de estrenar Qué sabrán el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio y ha querido aprovechar la oportunidad de su lanzamiento para explicar el significado de un hit que promete ser muy especial e importante dentro de su discografía.

"Qué Sabrán no es sólo una canción. 'Qué Sabrán' es el grito de muchas personas a las que durante mucho tiempo no se les ha escuchado. Es un grito de igualdad, de libertad, de amor. Y no, no soy abanderada de nada ni pretendo serlo, solo soy un altavoz para la voz que el propio colectivo tiene llegue lo más lejos posible" ha explicado la 'triunfita' a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

La cantante ha querido acordarse de todos y cada uno de los seguidores que disfrutarán de este sencillo así como de todos los que lo han inspirado: "Gracias a todas y cada una de las personas que han abierto su alma, su corazón y sus memorias en esta canción. Gracias por enseñarme, por educarme y por hacer que me de cuenta de lo afortunada que he sido. Y a ti, que estas leyendo esto: grítala, cántala y recuerda que si dicen que este amor es delincuente, no saben de amor ❤️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ 'Qué Sabrán', ya disponible".

Qué sabrán se ha estrenado a 48 horas exactas del estreno del disco, que llegará este viernes (24 de septiembre). A través de sus redes sociales comunicó la noticia y, además, dió a conocer su portada oficial, formada por unas caricaturas humanas en lo que parece una concentración con pancartas que incluyen el nombre de este single: una composición de lo más reivindicativa para Ana Guerra.

El significado personal de La luz del martes para Ana Guerra

Con estas palabras de Ana Guerra vuelve a dejar claro que este nuevo proyecto musical va a ser muy significativo para ella como artista y como persona: "Una de las pocas cosas que puedo decir con seguridad de este año es que La Luz Del Martes ha sido la luz de mi vida. Ha sido esa luz que mi alma y mi camino necesitaban para iluminar esas sombras que comenzaban a bailar con demasiada libertad".

"Hace casi un año, un martes de octubre, algo en mí cambió. Noté la necesidad de contar otras historias, otras verdades. Hace casi un año empezó este viaje que en muy pocos días estará en vuestras manos. 12 canciones, 12 historias, 12 verdades. Pero necesitaba más, necesitaba contaros todo lo que hay detrás de cada una de esas historias. Por eso, dentro de cada disco de La Luz Del Martes encontraréis un código QR que os llevará a 12 vídeos, uno por canción, en los que entenderéis mucho mejor toda esta aventura" confesaba la solista.



"Una nueva era que emprendo con más ilusión que nunca y en la que te voy a contar todo lo que nunca te dije" aseguró en su momento. Y nosotros deseando que llegue ya ese disco del que ya hemos disfrutado de Qué sabrán. ¿Ya lo habéis escuchado?