Roi Méndez reconoce que hacía mucho tiempo que no conectaba con la música y confiesa cómo lo ha vuelto a hacer

Raro es el artista que no pueda contar que a lo largo de su trayectoria no ha pasado por altos y bajos que le hayan hecho conectar más o menos con su profesión. Roi Méndez, desde luego, lo ha hecho. Y lo mejor de todo es que lo ha compartido.

Le conocemos como el divertido de la edición de Operación Triunfo 2017 que hizo muy buenas migas con Cepeda y todo lo convertían en una broma o un juego. Y sí, tiene ese carácter alegre, aunque algunas veces es la careta que se pone para ocultar otras cosas.

“Ayer tuve una noche de las que llevo buscando mucho tiempo. De volver a emocionarme con la música y sacar al Roi más puro, al Roi niño. Los que me conocéis sabéis que cuesta un poco conectar con mis emociones y siempre evito esto pues…haciéndome el tontín. Pero la música siempre fue mi terapia y hacía MUCHO que no lograba conectar con ella”, confesaba en sus redes.

Pero son momentos puntuales que siempre encuentran salida. Él lo ha encontrado, ha vuelto a conectar con la música. “Ayer ocurrió y no sé, me recordé porque empecé en esto. Me da un poco de vergüenza, pero me apetecía compartirlo ❤️”, añadía. Y lo hizo a través de una versión de un tema de Tom Odell.

Con todo el apoyo

“Mi 💖”, comentaba Crislo, su chica. Y no era la única, sus compañeros de Operación Triunfo y demás amigos no han dudado en mandarle todo su apoyo.