Enrique Iglesias, en Apple Music: “Será mi álbum final pero no significa que no vaya a escribir canciones”

Enrique Iglesias dice adiós. Pero tranquilos: sólo es un adiós discográfico, no musical como ha explicado en una entrevista en Apple Music con Zane Lowe. El artista dirá adiós al formato de los álbumes de estudio con dos nuevos proyectos musicales Final (Vol. 1) y Final (Vol. 2). De sus nuevas canciones, de su carrera discográfica y de sus recuerdos con canciones y artistas que le marcaron ha hablado largo y tendido dejando muchos titulares.

"Quería sacar este álbum en 2017, luego se convirtió en '18, luego '19, luego en 2020 y ahora aquí estamos, en 2021. Pero sí, definitivamente la música se mueve más rápido hoy en día y también el proceso de hacer música, lo que puede ser un poco estresante, aunque también es un buen test para una canción, si la maduras y esperas y puedes escucharla un año después y todavía suena bien, es una buena señal. Siempre me ha interesado la música, una canción, el proceso de composición, que es en última instancia lo que más importa" empieza explicando el solista español que lleva más de tres años dando forma a sus nuevas canciones.

Aunque en realidad la idea ya pasaba por la mente de Enrique Iglesias desde un par de años antes: "En 2015-16, estaba grabando un video y simplemente se me pasó por la cabeza, mi próximo álbum debería ser mi álbum final, de acuerdo, está el volumen 1 y el volumen 2, porque tengo un contrato discográfico para ser sincero. La discográfica dijo: 'Puedes sacar este álbum, pero luego siempre quieres más discos'. Entonces dije: 'está bien, hagamos el volumen 1 y el volumen 2'. Pero siento que estoy en este capítulo de mi vida en el que hacer un álbum es un proceso agotador para mí. Todavía voy a seguir escribiendo canciones y podría publicar música en el futuro, simplemente no estará en el formato de disco si lo hago. Esto no significa que no vaya a escribir canciones, me podría llevar cinco años escribir una canción, pero también podría llevarme cinco minutos. Yo escribo la mayoría de mis temas en mi casa, así que es factible, pero este es de momento, mi último álbum y es lo que es, tomé esa decisión en 2016-17 y la mantengo".

All about you es el primer sencillo oficial con el que presenta este proyecto en dos capítulos que verán la luz próximamente. "Esa canción es tan honesta como parece. Estar en casa durante un año y medio y no ir a ningún lado, estar con mi pareja, el amor de mi vida. Una cosa es cuando viajas o vas a la oficina y no te ves constantemente, pero cuando estáis juntos todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante un año y medio, tío, o lo consigues o se rompe. Ha habido momentos, pero afortunadamente todo se ha convertido en más fuerte" explica sobre la inspiración que su familia y Anna Kournikova han supuesto para él durante el confinamiento.

Una canción de lo más personal que le ha hecho recordar las sensaciones tan agradables que le produce la composición y la grabación: "No me gustaría sonar engreído, pero por lo general no pido la opinión de nadie porque sigo mi instinto y trato de asegurarme de que, si lo hago, no altera realmente lo que siento por una canción. Quiero decir que siempre estoy abierto a escuchar la opinión de la gente, pero trato de bloquearla y concentrarme en la canción, en cómo me hizo sentir ese tema cuando lo escribí por primera vez, siempre concentrándome en ese primer instinto y en cómo me hizo sentir. Cuando escribes una canción que conecta con el público y es un éxito es algo difícil de describir, la gente sonríe y te hace sentir bien. Y eso es por lo que me gusta hacer música, me gusta conectar con la gente y que disfruten con mis canciones. A mis hijos les pongo mis canciones y me encanta su reacción, sobre todo de lxs más pequeñxs"

Y es que su familia se ha convertido en su motor personal y también en una gran razón de peso para intentar dejar atrás un proceso tan extenuante como es la creación de discos completos: "Para mí, el éxito se define por cómo te sientes y por asegurarte de que haya personas positivas a tu alrededor. Especialmente cuando tienes una familia, sobre todo cuando quieres despertarte todos los días y asegurarte de que estás sonriendo. Si estás deprimido y te estás menospreciando y tu confianza está baja, eso te afectará a ti y a todos los que te rodean. Creo que es importante de quién te rodeas. Para mí, el éxito se reduce a las personas que te rodean, lo feliz que te hacen sentir y lo positiva que es su energía".

Las influencias musicales de Enrique Iglesias

"Empecé a sentirme atraído por las actuaciones cuando tenía 13 o 14 años. Recuerdo a dos artistas, específicamente cuando fui a sus shows, tres artistas en realidad, uno de ellos fue Michael Jackson, otro Bruce Springsteen y el otro fue George Michael aquí en Miami en el estadio. Recuerdo verlos y pensar: "tío, quiero hacer eso, quiero ser como ellos, quiero saber qué se siente al estar en ese escenario rodeado de 60.000 personas cantando tus canciones, canciones que significan mucho para ti"... ¡eran tan buenos, eran artistas increíbles!. Bruce sigue siendo un artista increíble, probablemente mi favorito de todos los tiempos, fue realmente inspirador. Ahí fue cuando comencé, lo hice más desde una perspectiva de composición, para mí fue como una terapia. A medida que fui creciendo, fui sintiendo eso más y más y más y más, y pensé: "tío, quiero poder subir al escenario e interpretar estas canciones". También, otra forma de cómo empecé, era que literalmente cogería la música de ellos y simplemente escribiría mi propia letra y mi propia melodía sobre esas canciones. así es como comenzó realmente mi proceso de composición de canciones" explica el cantante durante la entrevista con Zane Lowe en Apple Music.

Un proceso que no fue nada sencillo para un niño con apellido Iglesias que pese a tener algunas facilidades quería separar su música de su familia: "Yo era un niño muy rebelde, no era bueno en la escuela, quería separar mi música totalmente de mi familia, de mi padre en este caso. Eso me creó mucho estrés, personalmente, pero fue definitivamente ese miedo el que me mantuvo alerta cuando se trataba de mi carrera y mi música, también me mantuvo independiente. Afortunadamente, nunca tuve que mirar atrás, todo marchaba y seguía y seguía. Ahora, si me hubieran preguntado en 1995, cuando yo era un chico de 17 años y firmé mi primer contrato: "¿Te ves dentro de 20 años haciendo esto y con cierto grado de éxito?" habría dicho: "No tengo ni puta idea". Pero me gustó muchísimo y todavía me encanta, así que eso es realmente lo que me mantiene en marcha".

Una carrera que ha tenido sus altibajos hasta que consiguió triunfar a nivel internacional: "Me siento bendecido y afortunado de haber podido hacer lo que amo y lo que realmente me inspira y ganarme la vida, lo cual es una locura. Me siento tan bendecido de tener una familia increíble y estar rodeado de las personas que trabajan conmigo, ellos son mi familia, llevan conmigo 20, 25 años y siguen siendo la misma gente".

Entre sus próximas aventuras musicales, Enrique Iglesias asegura que, por el momento, no tiene intención de fichar por Las Vegas: "No me gusta actuar en la misma ciudad todas las noches, al menos por ahora. Me han pedido que haga Las Vegas durante los últimos 5, 6, 7, 8 años y siempre he dicho que no. No puedo decirles que dentro de tres años, dentro de cuatro años, prácticamente siempre voy a decir que no. Me gusta viajar, me gusta ir a diferentes ciudades, aprendo de cada ciudad, no importa cuántas veces haya estado en esa misma ciudad, siempre hay algo diferente. Me encanta eso. Siempre hay algo diferente con los fans y me gusta conocer a los diferentes fans de todo el 2".