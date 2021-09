Zzoilo canta ‘Mon Amour Remix’ con una invitada muy especial: Marta Lozano

Zzoilo se ha convertido en uno de los artistas del momento. Su vida ha pegado un giro de 180 grados en tan solo unas semanas. A principios de verano estaba trabajando en un restaurante como cocinero y ahora suena desde lo más alto de los charts españoles. De hecho, esta misma semana ha entrado a la lista de LOS40 directamente al número 4 junto a Aitana y su Mon Amour Rémix.

Pero esto es solo el principio. Este mismo martes, el cantante ha dado un pequeño concierto en la inauguración de la Finca Los Jazmines. El artista desvelaba este lunes que no sabía qué ponerse porque tenía un evento muy especial. ¡Y no nos extraña! Lo que no nos esperábamos es que Zzoilo apareciese en el último evento de moda.

Zzoilo fue uno de los invitados de la noche. ¡Pero no el único, ni mucho menos! María Pombo, Anita Matamoros, Paz Padilla, Marta Lozano, Alonso Caparrós o Tania Llasera tampoco faltaron a la cita. ¿Y es que hay mejor plan que empezar la semana en una preciosa finca de Segovia escuchando música?

De este modo, Zzoilo se subió al escenario de la Finca de Los Jazmines para interpretar algunos de sus temas. De hecho, cantó en exclusiva su nueva canción Superhéroes. Aunque todavía no haya salido en plataformas, el joven se subió junto a Pravlenha para cantar la canción.

“La gente con mi música de fiesta y yo que ya ni duermo ni la siesta. Si te gustó Mon Amour, escucha esta. Vengo para que me recuerdes como el gol de Iniesta. Tercera copa en el bar que no sé si es por el alcohol o tú que me haces volar”, dice el estribillo.

Pero si hubo un momento que sacó más de una sonrisa a los invitados e invitadas fue cuando Marta Lozano subió al escenario para darlo todo con el cantante. Y es que la celeb es súper fan del tema. De hecho, tal y como reconoció Marta, el tema es muy especial para ella y su chico Lorenzo Remohi.

La joven lo dio todo junto a Zzoilo cantando Mon Amour. De hecho, ha publicado el momentazo en sus redes sociales: “Sorpresón. Gracias a ese pedazo de crack, Zzoilo, por este momentazo y por todos en los que nos acompañan con tu música”.

Una noche muy divertida

La noche continuó y los invitados viajaron hasta finales de los noventa de la mano de Alonso Caparrós. Y es que el presentador volvió a presentar Furor, Furor. Los chicos y las chicas se enfrentaron a las pruebas del mítico concurso.

Si hubo una protagonista en ese momento fue, sin duda, Anita Matamoros. La joven demostró que se sabe todas las canciones y que no le importa cantarlas si hace falta. De hecho, lo dio todo junto a María Pombo y Marta Lozano cantando Mi gran noche de Raphael.

Y es que, entre la música en directo y el concurso presentado por Caparrós, no hay duda de que en la Finca Los Jazmines se vivió una noche para recordar.