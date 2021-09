J Balvin y Ed Sheeran presumen de amistad: ¿se viene colaboración?

“Amistad primero, negocios después, la persona guía la vibra correcta”. Podrían ser las palabras de cualquier empresario o empresaria que quiere cerrar un trato, se va de comida con su cliente y terminan dándose las manos como gesto de aprobación. Pero no. Estas palabras no las ha escrito un señor en traje y corbata que trabaja todos los días en la oficina. Ni mucho menos. Lo ha hecho el mismísimo J Balvin dirigiéndose a Ed Sheeran. ¡J Balvin y Ed Sheeran juntos!

El cantante colombiano ha compartido en su cuenta de Instagram dos fotos de su encuentro con la estrella británica. Ambos artistas aparecen mirando a cámara con una sonrisa. J Balvin apoya su brazo en el hombro de Ed. Vamos, que se han hecho amigos. “Love Ed”, ha escrito el intérprete de ¿Qué más pues? junto al post.

Y ahora esperemos, tal y como ha dicho Balvin, que hablen de negocios y se encierren en el estudio a grabar cositas. Si Balvin ha hablado de trabajo en el post será porque el encuentro de estas dos grandes estrellas musicales tiene algo que ver con la música.

¿Se viene colaboración?



De hecho, el comentario que más hemos podido leer en las respuestas es el que pide una colaboración entre ellos. ¡Y estamos seguros de que sería una auténtica locura! De hecho, tanto J Balvin como Ed Sheeran tienen experiencia en colaborar con artistas que en un principio podría parecer que no pegan.

J Balvin ha lanzado temas con todo tipo de artistas: desde Dua Lipa y Cardi B hasta Tokischa o Rosalía. Por su parte, Ed Sheeran tiene menos experiencia en hacer canciones con artistas latinos. ¡Pero tampoco es nuevo! En su álbum Nº6 Collaborations Project lanzó el tema Nothing On You junto a Paulo Londra y Dave.

De este modo, una canción entre los dos artistas sería orgánica y llena de sentido. Y seguro que haría mucha ilusión a los fans.

Lo que sí que tenemos claro es que esta posible colaboración no va a estar en el nuevo disco de Ed Sheeran que saldrá el próximo 29 de octubre y que lleva el nombre de =.