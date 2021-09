Kiko Hernández habla como nunca de Terelu: “No te trago”

Esta semana ha quedado clara una cosa: Kiko Hernández no va a regalarle a Terelu Campos un bote de las olivas que acaba de sacar al mercado. El colaborador de Sálvame y la actual aspirante de MasterChef Celebrity no pasan por su mejor momento. No se hablan desde hace tiempo y, después de un tenso encuentro en Secret Story: la casa de los secretos, la situación entre ellos ha empeorado notablemente.

El martes, Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández irrumpieron en el plató de Secret Story: cuenta atrás para pillar 'in fraganti' a Terelu. Esto no gustó nada a la tertuliana de Viva la vida y se produjo un momento bastante incómodo en el plató que terminó con la espantada del presentador de Mejor llama a Kiko.

La reacción de Kiko se iba a producir tarde o temprano y fue este miércoles en Sálvame donde arremetió como nunca contra Terelu. "Si ayer me fui del plató fue por tu madre, pero como decís que ya no ve Telecinco hoy me voy a despachar a gusto", avisó. "Ya no sé cómo actuar contigo porque te he pedido disculpas, te he pedido perdón, me he arrodillado, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con tu hermana…¿Qué más quieres, que vaya a tu casa y te lama el trasero con la lengua? No me da la gana".

El vídeo de Kiko Hernández contra Terelu

Y añadió, a gritos: "Le tienes que decir a Carlos Sobera que me eche de un plató. ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué he hecho yo para que me echen de un plató si no he dicho absolutamente nada malo de ti y de tu familia?".

"Te jode que esté bien con tu madre y con Carmen, pero es lo que hay. ¿Que no te trago ni a ti ni a tu hija? También es lo que hay. Carmen Borrego que está aquí a mi lado tiene 100 veces más humildad que tú y no soportas que trabaje en Sálvame", concluyó ante una Carmen que no abrió el pico para defender a su hermana en ningún momento.