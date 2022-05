El zasca de Kiko Hernández a Carmen Borrego sobre sus últimas guerras familiares

Hace unos días se ha conocido la noticia de que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se ha casdo con Paloma Olmedo. Un evento que no ha parado de generar polémica, primero porque se intentaron filtrar algunos detalles del enlace antes de la gran celebración y segundo, por las declaraciones de Alejandra Rubio en Viva la Vida. La hija de Terelú ha revelado que hasta el momento del enlace no había conocido a la pareja de su primo.

Por su parte, Carmen Borrego no ha querido prestar ninguna declaración, pero Kiko Hernández sí ha querido destapar los secretos de la familia Campos esta misma tarde en Sálvame. El tertuliano más polifacético de Telecinco ha querido profundizar más en el tema y ha puesto las cartas sobre la mesa.“Te ha traicionado el subconsciente y has dicho que se han querido. ¿Cómo era la relación entre ellos antes de la boda?”, le ha preguntado a Carmen.

No basta con eso, Kiko ha querido hacer hincapié en que Alejandra Rubio y su primo, que trabajan juntos en el programa de Telecinco Viva la Vida, no tienen buena relación. “¿Se saludan cuando llegan los sábados y los domingos? ¿Comen, cenan?”, ha querido saber Kiko.

Carmen con un tono tenso finalmente se ha decidido hablar y ha querido despejar cualquier duda sobre la supuesta relación, que tienen los nietos de María Teresa Campos. “Siempre han tenido una maravillosa relación. Mi hijo es el mayor y siempre ha ejercido de primo mayor, siempre le ha llamado enana en tono cariñoso, siempre han comido, han cenado… “, ha explicado. Además, ha puesto de manifiesto que sus vidas ahora mismo son muy diferentes. “José tiene 10 años más que ella. Cuando coinciden en el trabajo no tienen ningún problema…", ha declarado Carmen.

Kiko, que como ya viene siendo costumbre no puede callarse, le ha desmentido esta información. “Estás mintiendo, Carmen, porque yo también conozco a gente Viva la vida y no se hablan. Tú hijo tiene carácter y lo ha sacado a relucir en varias ocasiones”, ha expuesto el colaborador de Sálvame. Tanto es así que cuando se filtaron los detellas del supuesto reventón de la boda, José María bajó a hablar con el director del programa para reprenderle contundemente: "Tú no me vas a fastididar la boda".

La hija de María Teresa Campos con un tono de resignación le ha intentado hacer ver que eso no era “verdad”. Y para intentar cerrar el tema, Carmen ha defendido a su hijo dejando claro cómo es fuera y dentro de plató. “Jamás se ha metido en ningún conflicto ni con su tía, ni con su prima… Ya te garantizo yo que mi hijo no va a tener ningún problema”, ha apuntado en directo en Sálvame.

¿Será verdaderamente la relación de los primos como comenta Kiko Hernández? ¿O realmente se llevan bien pero no encajan porque no tiene muchas cosas en común? Seguiremos pendientes de las nuevas informaciones para ver finalmente cómo queda esta nueva encrucijada familiar.