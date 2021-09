The Kid Laroi con Justin Bieber, Aitana & Zzoilo y J Balvin quieren desalojar a Ed Sheeran del Nº1

Del programa de este sábado, primero del otoño, saldrá el número uno para los siguientes siete días. Puede ser Ed Sheeran, que el sábado pasado recuperó el primer puesto con Bad habits tras una poderosa subida de ocho posiciones. Pero sus perseguidores le plantarán cara para arrebatarle la medalla de oro. Entre estos destacan J Balvin y María Becerra, que llevan varias semanas sin bajar del podio y ahora están en el #2. En el #3 figuran The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay. Y, atención, porque la semana pasada entró directo al #4 Mon amour remix, de Aitana y Zzoilo; después de tan enérgico debut, ya tienen la ocasión de disputarle el número uno a Sheeran. Completando las cinco primeras posiciones tenemos a Ana Mena y Rocco Hunt con Un beso de improviso.

El paisaje en la lista también puede cambiar con la incorporación de un nuevo tema: If you really love me (how will I know), a cargo de David Guetta, John Newman y MistaJam. Se trata de una revisión de un tema de Whitney Houston de 1985, al que los dos DJ y el cantante han llevado al terreno del dance. De los apoyos que reciba con el HT #MiVoto40 dependerá que se haga hueco en el ránking.

Vuelven LOS40 SOBRES con 40.000 euros en premios, entre los que se incluyen 15 iPhones 13 PRO, y un bote que asciende a 27.000 €. Que es el concurso más espectacular de la radio no ofrece discusión. Y por votar en antena (902 39 40 40) otro estupendo premio: el BluRay de Viuda negra, la fantástica peli de Marvel.

El Voto VIP esta semana lo darán los chicos de Lérica, que están en lista con Hijos contigo, junto a Mau y Ricky. A lo largo de las cuatro horas de programa Tony Aguilar presentará nuevos candidatos, recordará antiguos números uno de la lista en La Máquina del Tiempo, y seguro dará noticias frescas de LOS40 Music Awards, cuya cuenta atrás ya ha comenzado. La de la lista comenzará a las 10 de la mañana (9 en Canarias) y conviene que no te la pierdas.