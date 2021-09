Ringo Starr, más positivo que nunca en su nuevo EP, ‘Change the World’

Ya nos demostró hace unos meses que, aunque la industria musical se encontrara en horas bajas y con dificultades para grabar y publicar canciones, Ringo Starr no dejó de hacerlo. El que fuera batería de los Beatles, con sus 80 años recién cumplidos, no ha dejado de desarrollar su creatividad, y en marzo de este año nos sorprendió con un libro y un nuevo disco. Zoom in fue un EP de cinco canciones grabadas entre los meses de abril y octubre.

Ahora vuelve con nuevo material, grabado en las mismas sesiones que su trabajo anterior, y con el que espera dejar entre sus fans un sentimiento de esperanza. Después de esta pandemia que ha azotado al mundo, el ex beatle no deja de creer en que cada uno debe trabajar en traer un cambio positivo al mundo, tal como él intenta con su música.

Por eso, Change the World es el título de este nuevo EP con el que Ringo Starr vuelve a la actualidad musical, con colaboradores como Linda Perry y Joe Walsh, entre otros, creando canciones que abarcan el espectro del pop, country, reggae y rock and roll.

Ringo Starr - Let’s Change The World (Audio)

Este trabajo abarca "el espectro del pop, country, reggae y rock and roll", según avanza Starr en una nota de prensa. "He estado diciendo que solo quiero lanzar EPs en este momento y este es el próximo. Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos", declaró el británico, según recoge su discográfica.

El primer single de este disco, que también se titula Change The World, ofrece una grata dosis de esperanza y el optimismo característico de Starr. Con este trabajo, el que fuera batería de The Beatles permanece en activo traspasada la barrera de los 80 años, si bien no publica un nuevo LP desde la edición en 2019 de What's My Name.